Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200»), которая уже неоднократно рассказывала о планах правительства сдавать в аренду эстонские тюрьмы, назвала три страны, из которых в Эстонию могут быть привезены заключенные.

«Великобритания входит в число стран, где не хватает мест в тюрьмах. Но есть и другие страны, например, Швеция или Нидерланды. И эти страны активно ищут способ решить эту проблему», – сказала министр юстиции ERR, уточнив, что Великобритания является одной из тех стран, которые проявили очень активный интерес к идее размещения своих заключенных в исправительных учреждениях Эстонии.

О том, что Эстония рассматривает инициативу сдачи в аренду тюремных камер в исправительных учреждениях страны, Лийза Пакоста рассказала еще в середине августа. По словам министра, за последние десять лет число заключенных в Эстонии сократилось с 3026 до 1822 человек, то есть примерно на 40 процентов. Сегодня тюрьмы Эстонии заполнены лишь на 51 процент.

После этого член правительства сообщила, что Эстония может зарабатывать на аренде тюремных мощностей до 30-ти миллионов евро в год.

Читайте также Эстония Пакоста: аренда тюремных мест принесла бы Эстонии более 30 миллионов евро в год

На этом фоне британская пресса сообщает, что количество заключенных в тюрьмах на этих европейских островах бьет рекорды. Число заключенных росло в течение последних трех лет, упав до 77 727 человек в апреле 2021 года во время пандемии коронавируса. Сейчас в тюрьмах Англии и Уэльса содержатся в общей сложности 88 350 человек, что является самым высоким показателем с 2011 года, отмечает The Sun.

Для коррекции ситуации британское правительство ранее разрешило держать обвиняемых в полицейских камерах и не вызывать их в суды до тех пор, пока в тюрьме не освободится место. Сокращение приговоров с лишением свободы по замыслу английских политиков позволит только в сентябре и октябре 2024 года из-за нехватки мест освободить из тюрем 5500 осужденных преступников.