ОПРОС НЕДЕЛИ «Не космическую ракету же»: как жители Эстонии относятся к покупке государственных облигаций

Наталья

Честно говоря, я уже не верю в инвестиции. Много лет назад мы уже вложили деньги в один завод, но до сих пор мы ничего не получили. Государство уже так много денег потратило на помощь Украине. Эти деньги, наверное, на беженцев пойдут или на вооружение. Уж явно пенсии не повысят, пенсии только урезают в последнее время.

Надежда

Нет, облигации я покупать не стала бы, я лучше ребенку помогу, чем смогу. Я на пенсии, получаю 700 евро. Не могу просто так отдать их.

Юрий

Я уже сталкивался несколько раз с облигациями, ничего хорошего из этого не получилось. Я купил акции, мне пообещали, что все будет хорошо, а в итоге я прогорел. Акции пришлось выбросить.

Нашему государству никто не доверяет. Они о нас не думают. Будут продолжать повышать зарплаты чиновникам. Недавно председателю горсобрания Кохтла-Ярве повысили зарплату до пяти тысяч евро. Эти деньги можно было бы отдать нищим. Страна живет в нищете.

Руслан

На деньги, которые государство получит с облигаций, закупят ракеты для Украины.

Государственная облигация - это выпущенная правительством ценная бумага, которая погашается в определенный день с конкретной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату.

Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем домашнем банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.

До 9 сентября жители Эстонии могут покупать эстонские государственные облигации через свой банк.

Объем адресованного эстонским розничным инвесторам предложения впервые достигает 200 млн евро. Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и возросших расходов на оборону.

Срок погашения двухлетних облигаций истекает 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую номинальной стоимости облигации.

Государство выплачивает фиксированные проценты в размере 3,3 процента в год по облигациям, выплата производится один раз в год.

Подписаться на государственные облигации Эстонии можно через LHV, Swedbank, SEB и Luminor, минимальная сумма подписки - одна облигация номинальной стоимостью сто евро.

Для подписки необходим счет ценных бумаг, его можно открыть в своем домашнем банке или у другого поставщика услуг. Для подписки на облигации предприятию или другому юридическому лицу необходим LEI-код.