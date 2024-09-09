Эстония впервые решила разместить на внутреннем финансовом рынке государственные облигации с фиксированной процентной ставкой 3,3% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - сто евро. Rus.Postimees узнал у жителей Эстонии, собираются ли они покупать облигации и как, по их мнению, будут использованы средства, полученные от продажи ценных бумаг.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Не космическую ракету же»: как жители Эстонии относятся к покупке государственных облигаций
Александр
Я видел видео в TikTok на эту тему, но там люди высмеяли эту затею. Комментаторы считали, что это ненадежный метод инвестиции и что у народа хотят выманить деньги. Люди не дураки, все-таки разбираются. Это ведь не впервые государство выпускает облигации. В советское время с ними тоже носились, а потом кто в печи сжег, кто потерял. Денег мы так и не увидели.
Сейчас я ничего покупать точно не буду, у меня нет лишних денег. Деньги, которые государство получит от жителей, пойдут на ерунду, на ту же самую Украину. Государство и так Украине выделяет сто миллионов в год. У правительства лишние деньги появились? Если бы государство вкладывало в благосостояние народа - другое дело, а так дыры в бюджете будет закрывать. Не космическую ракету же они построят.
Айвар
Я покупать облигации не буду, по причине того, что не могу себе их позволить. Я на пенсии, поэтому у меня нет такой возможности. Тем не менее, я считаю, что облигации - это очень полезная вещь. Но, наверное, облигации покупать не стал бы. Сто евро - все-таки значительная сумма для меня. Деньги государство использует для покрытия дефецита бюджета. Это я точно знаю.
Эльви
Я считаю, что это правильное решение. Я бы купила облигации, если бы имела лишние сто евро. Денег не хватает повсюду, и я не уверена, куда именно правительство их направит. Единственное, что я знаю, это то, что эти средства необходимы.
Наталья
Честно говоря, я уже не верю в инвестиции. Много лет назад мы уже вложили деньги в один завод, но до сих пор мы ничего не получили. Государство уже так много денег потратило на помощь Украине. Эти деньги, наверное, на беженцев пойдут или на вооружение. Уж явно пенсии не повысят, пенсии только урезают в последнее время.
Надежда
Нет, облигации я покупать не стала бы, я лучше ребенку помогу, чем смогу. Я на пенсии, получаю 700 евро. Не могу просто так отдать их.
Юрий
Я уже сталкивался несколько раз с облигациями, ничего хорошего из этого не получилось. Я купил акции, мне пообещали, что все будет хорошо, а в итоге я прогорел. Акции пришлось выбросить.
Нашему государству никто не доверяет. Они о нас не думают. Будут продолжать повышать зарплаты чиновникам. Недавно председателю горсобрания Кохтла-Ярве повысили зарплату до пяти тысяч евро. Эти деньги можно было бы отдать нищим. Страна живет в нищете.
Руслан
На деньги, которые государство получит с облигаций, закупят ракеты для Украины.
Государственная облигация - это выпущенная правительством ценная бумага, которая погашается в определенный день с конкретной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату.
Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем домашнем банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.
До 9 сентября жители Эстонии могут покупать эстонские государственные облигации через свой банк.
Объем адресованного эстонским розничным инвесторам предложения впервые достигает 200 млн евро. Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и возросших расходов на оборону.
Срок погашения двухлетних облигаций истекает 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую номинальной стоимости облигации.
Государство выплачивает фиксированные проценты в размере 3,3 процента в год по облигациям, выплата производится один раз в год.
Подписаться на государственные облигации Эстонии можно через LHV, Swedbank, SEB и Luminor, минимальная сумма подписки - одна облигация номинальной стоимостью сто евро.
Для подписки необходим счет ценных бумаг, его можно открыть в своем домашнем банке или у другого поставщика услуг. Для подписки на облигации предприятию или другому юридическому лицу необходим LEI-код.