Руководство таллиннского отделения «Ээсти 200» и представители фракции горсобрания встретились сегодня с кандидатом в старейшины района Ласнамяэ Юлианной Юрченко. После встречи «Ээсти 200» решила, что Юрченко не является надежным кандидатом на пост старейшины, но за окончательное решение несет ответственность Социал-демократическая партия.
«Ээсти 200» протестует: кандидату в старейшины Ласнамяэ Юрченко нельзя доверять
По мнению вице-мэра Таллинна по вопросам образования Алексея Яшина, самым критическим регионом в переходе на эстоноязычное образование не должен руководить человек, который еще несколько недель назад называл переход «ужасной реформой», которую «нужно отменить».
«Это вопрос ценностей, и "Ээсти 200" трудно поверить, что смена партии приведет к изменению позиций на 180 градусов. Недоверие подогрело и просочившееся в СМИ письмо из внутренней рассылки Центристской партии, в котором кандидат признает, что совесть не позволяет ей поддержать переход на эстоноязычное образование. Это лицемерие, когда спустя несколько недель человек пытается убедить общественность в обратном. Ласнамяэ нужен заслуживающий доверия представитель и сильный лидер, чтобы реформа перехода на эстоноязычное образование прошла успешно, - сказал Яшин. - Уже были сомнения в пригодности кандидата, и к сожалению, после сегодняшней встречи уверенности у "Ээсти 200" больше не стало. Мы должны серьезно обсудить с нашими партнерами по коалиции, как двигаться дальше в этой ситуации».
По мнению Яшина, идея Партии реформ о создании в районной управе Ласнамяэ специального подразделения для поддержки процесса перехода на эстонское образование не является необходимой. «В ситуации, когда мы ищем сокращения в городской системе, мы не можем поддержать создание дополнительного подразделения - это повлечет за собой ненужные дополнительные затраты и дублирование, поскольку в Департаменте образования как минимум шесть человек ежедневно занимаются вопросами Ласнамяэ», - сказал Яшин.