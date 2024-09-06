«Ээсти 200» протестует: кандидату в старейшины Ласнамяэ Юрченко нельзя доверять

«Это вопрос ценностей, и "Ээсти 200" трудно поверить, что смена партии приведет к изменению позиций на 180 градусов. Недоверие подогрело и просочившееся в СМИ письмо из внутренней рассылки Центристской партии, в котором кандидат признает, что совесть не позволяет ей поддержать переход на эстоноязычное образование. Это лицемерие, когда спустя несколько недель человек пытается убедить общественность в обратном. Ласнамяэ нужен заслуживающий доверия представитель и сильный лидер, чтобы реформа перехода на эстоноязычное образование прошла успешно, - сказал Яшин. - Уже были сомнения в пригодности кандидата, и к сожалению, после сегодняшней встречи уверенности у "Ээсти 200" больше не стало. Мы должны серьезно обсудить с нашими партнерами по коалиции, как двигаться дальше в этой ситуации».