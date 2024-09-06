Юрист объясняет: как разрешить трудовой спор?

Разрешение трудового спора в ходе примирительной процедуры

Для упрощенного разрешения трудового спора можно обратиться к руководителю комиссии, как к примирителю. Для этого необходимо подать туда примирительное заявление.

«Работник и работодатель должны договориться о примирительной процедуре. Если же примирительное соглашение не будет в результате достигнуто, то стороны имеют право обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд», - пояснила Таэль-Саме.

Стоит помнить, что при разрешении трудового спора обращаться к примирителю можно только до принятия решения по делу о трудовом споре.

Разрешение трудового спора путем компромисса

Стороны трудового спора могут достичь компромисса как между собой, в Комиссии по рассмотрению трудовых споров, так и в суде до вступления решения по трудовому спору в законную силу. Адвокат Hedman посоветовала попытаться достичь компромисса еще до обращения в комиссию или в суд.

«Стоит помнить, что при заключении компромисса обе стороны идут на взаимные уступки относительно содержания требований. Кроме того, компромисс, утвержденный постановлением комиссии, завершает процедуру, то есть в комиссию нельзя повторно обращаться на тех же основаниях», - добавила Таэль-Саме.

Постановление о компромиссе вступает в силу с момента его подписания, и с его помощью можно обратиться к судебному приставу для начала исполнительного производства, также как и на основании вступившего в законную силу решения Комиссии по рассмотрению трудовых споров.

Когда обращаться в суд?

Непосредственно в суд необходимо обращаться, если здоровью работника причинен вред или телесные повреждения, а также если наступила смерть в результате несчастного случая на производстве или в результате профессионального заболевания, и стороны оспаривают вину или компенсацию ущерба.

Кроме того, в суд необходимо обращаться, если спор связан с другими, не трудовыми договорами. Здесь, однако, есть одно исключение: «Если в случае договора по сути речь идет о трудовом договоре, то можно обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров с требованием установления трудовых отношений», - уточнила Таель-Саме.