Мониторинг CV.ee: каждый третий не называет близким размер своей зарплаты

«В последние годы тема денег обсуждается все чаще, однако опрос показывает, что нам все еще нужно стремиться к более открытому и доверительному общению. Нам важно создавать условия, в которых каждый будет чувствовать себя комфортно и сможет без страха обсуждать финансовые вопросы. Открытое и честное общение о деньгах способствует более здоровым финансовым отношениям и помогает снизить напряженность, связанную с заработной платой», - подчеркнула в пресс-релизе менеджер по маркетингу CV.ee Карла Одер.

Несмотря на то, что зарплата напрямую влияет на качество жизни, треть опрошенных предпочитают избегать разговоров о ней. Для многих людей тема доходов по-прежнему остается очень личной и чувствительной, такой, которая может вызвать дискомфорт или стать поводом для неверных суждений. Поэтому этот вопрос часто не обсуждается даже среди членов семьи.

Исследование также подчеркивает осторожное поведение компаний в вопросах заработной платы. Оказывается, почти половина работодателей Эстонии предпочитают сохранять конфиденциальность информации о зарплате сотрудников, что может противоречить ожиданиям работников относительно прозрачности.

В частности, 62,4% компаний не раскрывают данные о зарплате внутри коллектива, объясняя это деликатностью темы и необходимостью индивидуального подхода. При этом 48,6% работодателей считают, что информация о заработке должна оставаться конфиденциальной, так как зарплата зависит от уровня опыта и вклада сотрудника. Кроме того, 44,9% компаний не указывают зарплату в вакансиях, предпочитая обсуждать этот вопрос лично с кандидатом.