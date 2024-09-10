Беспокойство финнов по поводу расширения войны в Украине в последние месяцы немного утихло. Однако, по словам командующего Оборонительными силами Янне Яаккола, выступившего на открытии курсов по обороне страны, расширение военного конфликта в Европе нельзя исключать, передает Yle.
Командующий Оборонительными силами Финляндии: Россию, похоже, ничто не сдерживает от использования военной силы
По словам Яаккола, у России, похоже, мало или вовсе нет сдерживающих факторов для использования военной силы и широкомасштабного воздействия.
Тем не менее, по словам командующего, Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы. Беспокойство, согласно Яаккола, вызывает то, что у нас сейчас нет четкого представления о намерениях России.
Нападение России на Украину запустило самые значительные изменения со времен Второй мировой войны
Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года стало шоком, который запустил самые значительные изменения в нашей национальной обороне со времен Второй мировой войны, заявил командующий Оборонительными силами.
По словам Яаккола, финнов не пришлось будить. Мы присоединились к НАТО в самый подходящий момент, доверие к Силам обороны и НАТО в переломный момент находится на высоком уровне, сказал он.
Согласно последнему опросу, НАТО является четвертым по степени доверия институтом в Финляндии после Сил обороны, полиции и системы образования.
По словам Яаккола, послание Финляндии ясно: «Мы хотим позаботиться о безопасности. На этом нельзя экономить».
Вместе с тем, обороноспособность Финляндии и сотрудничество с партнерами никому не угрожают. Мы готовимся защищать нашу страну, как и прежде, сказал Яаккола.