Командующий Оборонительными силами Финляндии: Россию, похоже, ничто не сдерживает от использования военной силы

По словам Яаккола, у России, похоже, мало или вовсе нет сдерживающих факторов для использования военной силы и широкомасштабного воздействия.

Тем не менее, по словам командующего, Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы. Беспокойство, согласно Яаккола, вызывает то, что у нас сейчас нет четкого представления о намерениях России.

Нападение России на Украину запустило самые значительные изменения со времен Второй мировой войны

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года стало шоком, который запустил самые значительные изменения в нашей национальной обороне со времен Второй мировой войны, заявил командующий Оборонительными силами.

По словам Яаккола, финнов не пришлось будить. Мы присоединились к НАТО в самый подходящий момент, доверие к Силам обороны и НАТО в переломный момент находится на высоком уровне, сказал он.

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Согласно последнему опросу, НАТО является четвертым по степени доверия институтом в Финляндии после Сил обороны, полиции и системы образования.

По словам Яаккола, послание Финляндии ясно: «Мы хотим позаботиться о безопасности. На этом нельзя экономить».

Вместе с тем, обороноспособность Финляндии и сотрудничество с партнерами никому не угрожают. Мы готовимся защищать нашу страну, как и прежде, сказал Яаккола.