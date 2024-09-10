Результаты исследования заработных плат, проведенного компанией Figure Baltic Advisory (ранее известной как Fontese Palgakonsultatsioonid), показывают, что в 2024 году большинство работодателей повысили зарплаты, и в общей сложности 76% сотрудников будут иметь более высокий доход. Однако темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом, когда повышение заработной платы получили 92% сотрудников.
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Исследование заработной платы: в прошлом году зарплата выросла у 92% сотрудников
Перевод: Сергей Светлов
Среднее повышение заработной платы среди сотрудников, которые получили прибавку в этом году, составило 10,7%, что значительно меньше по сравнению с прошлогодним показателем в 13,8%. Тем не менее, этот рост оказался выше, чем ожидали работодатели. Также в течение следующих 12 месяцев 98% из 482 работодателей, участвовавших в опросе, планируют дальнейшее повышение заработных плат.