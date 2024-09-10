Исследование заработной платы: в прошлом году зарплата выросла у 92% сотрудников

Среднее повышение заработной платы среди сотрудников, которые получили прибавку в этом году, составило 10,7%, что значительно меньше по сравнению с прошлогодним показателем в 13,8%. Тем не менее, этот рост оказался выше, чем ожидали работодатели. Также в течение следующих 12 месяцев 98% из 482 работодателей, участвовавших в опросе, планируют дальнейшее повышение заработных плат.