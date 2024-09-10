ВЫСКАЖИТЕ МНЕНИЕ Управа Ласнамяэ приглашает обсудить изменения в маршрутах автобусов

«Ласнамяэ - большой и быстро развивающийся район, в котором ежедневная мобильность является жизненно важной для многих жителей. Важно, чтобы жители района имели возможность высказать свое мнение. Дальнейшее развитие и повышение эффективности сети общественного транспорта - один из приоритетов новой городской власти, который также отвечает интересам жителей Ласнамяэ», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Обсуждение проводится с целью разработать наилучшие возможные варианты до принятия окончательных решений. Отзывы жителей будут собраны и проанализированы по районам, в дальнейшем департамент прокомментирует собранные предложения.

В Ласнамяэ обсуждается пять значительных изменений. В частности, планируется объединение автобусных маршрутов № 40 и 51, а также № 47 и 54. Кроме того, предполагается изменить маршруты автобусов № 12, 13 и 49, а также открыть новый маршрут № 48. С предварительными планами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Приходите и выскажите свое мнение!