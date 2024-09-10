В четверг, 12 сентября, в 19:00 в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван и представители Департамента транспорта представят планируемые изменения в сети автобусных маршрутов города, в частности и Ласнамяэ. Районная управа приглашает принять участие в обсуждении и высказать свое мнение о предлагаемых изменениях.
ВЫСКАЖИТЕ МНЕНИЕ ⟩ Управа Ласнамяэ приглашает ознакомиться и обсудить изменения в маршрутах автобусов
«Ласнамяэ - большой и быстро развивающийся район, где ежедневная мобильность является жизненно важной для многих жителей. Важно, чтобы жители района имели возможность высказать свое мнение. Дальнейшее развитие и повышение эффективности сети общественного транспорта - один из приоритетов новой городской власти, который также отвечает интересам жителей Ласнамяэ», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Обсуждение проводится с целью разработать наилучшие возможные варианты до принятия окончательных решений. Отзывы жителей будут собраны и проанализированы по районам, в дальнейшем департамент прокомментирует собранные предложения.
В Ласнамяэ обсуждается пять значительных изменений. В частности, планируется объединение автобусных маршрутов № 40 и 51, а также № 47 и 54. Кроме того, предполагается изменить маршруты автобусов № 12, 13 и 49, а также открыть новый маршрут № 48. С предварительными планами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Приходите и выскажите свое мнение!