МВД Германии объявило, что с 16 сентября 2024 года возвращает контроль на границах за лицами въезжающими в страну. Мера будет действовать полгода. Среди аргументов: «защита от исламистского терроризма» и «1,2 миллиона беженцев из Украины».
Германия восстанавливает пограничный контроль на своих сухопутных границах
«Федеральное министерство внутренних дел сегодня уведомило Европейскую комиссию о введении временного пограничного контроля на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев. Это означает, что с 16 сентября 2024 года на всех немецких границах могут быть введены временные внутренние пограничные проверки», - сказано в сообщении на сайте МВД Германии.
На всех сухопутных границах Германии будет применяться полный комплекс стационарных и мобильных пограничных мер, включая возможность отказа во въезде в соответствии с европейским и национальным законодательством.
В качестве причинам введения временного внутреннего пограничного контроля называется дальнейшее ограничение «нелегальной миграции и защита внутренней безопасности».
«Важно учитывать общую нагрузку на Германию в сфере миграции, в частности, ограниченные возможности муниципалитетов в области размещения, образования и интеграции 1,2 миллиона беженцев из Украины, а также потока мигрантов, ищущих убежище, за последние годы. Также большое значение имеет текущая ситуация в области безопасности, в том числе защита от исламистского терроризма и трансграничной преступности», - продолжают аргументировать свое решение в правительстве ФРГ.
«Пока мы не достигнем нового Общего европейского механизма предоставления убежища и дополнительных мер по усилению защиты внешних границ ЕС, это требует более строгого контроля на наших национальных границах», - уточнила Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.
Пограничные меры будут гибкими в зависимости от текущей ситуации и времени, чтобы предотвратить обходные маршруты для контрабандистов, уточняют в МВД Германии.
Действительно территорию Германии можно объехать по суше с юга через страны-участницы Шенгенского соглашения: Польшу, Чехию, Австрию, Швейцарию и Францию.
С 16 октября 2023 года Федеральная полиция зафиксировала около 52 000 случаев нелегального въезда в рамках временных пограничных проверок на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией, а также осуществила около 30 000 отказов во въезде. Эти отказы, среди прочего, происходят в случаях, когда люди не предоставляют действительные или предъявляют поддельные документы, либо пытаются въехать без визы или действительного вида на жительство.
О необходимости ужесточить законы, регулирующие нахождение иностранцев в Германии и депортировать любого, кто не имеет немецкого паспорта и «прославляет террористические акты в этой стране» глава МВД Нэнси Фэзер заявила в конце июня, когда в немецком Золингене гражданин Сирии, попросивший об убежище, атаковал с ножом посетителей городского фестиваля. В результате атаки погибли три человека.
30 августа Германия впервые с момента прихода к власти в Афганистане боевиков движения «Талибан» депортировала 28 афганских беженцев. Правительство Германии не предоставило подробностей о преступлениях этих лиц. Агентство AFP со ссылкой на министерство юстиции земли Баден-Вюртемберг, сообщило, что один из депортированных афганцев был осужден за участие в групповом изнасиловании 14-летней девочки, а другой имел более 160 уголовных судимостей.
Глава МВД Фэзер назвала пакет мер, включающий возможность подобных депортаций, «жесткой реакцией» на теракт в Золингене. Правозащитники из Amnesty International Germany резко раскритиковала возобновление депортаций.
Корреспондент Rus.Postimees еще минувшим летом лично видел на въезде в Германию усиления полиции. Автомобиль с эстонскими номерами сотрудников МВД ФРГ не заинтересовал.