Германия восстанавливает пограничный контроль на своих сухопутных границах

Действительно территорию Германии можно объехать по суше с юга через страны-участницы Шенгенского соглашения: Польшу, Чехию, Австрию, Швейцарию и Францию.

С 16 октября 2023 года Федеральная полиция зафиксировала около 52 000 случаев нелегального въезда в рамках временных пограничных проверок на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией, а также осуществила около 30 000 отказов во въезде. Эти отказы, среди прочего, происходят в случаях, когда люди не предоставляют действительные или предъявляют поддельные документы, либо пытаются въехать без визы или действительного вида на жительство.

О необходимости ужесточить законы, регулирующие нахождение иностранцев в Германии и депортировать любого, кто не имеет немецкого паспорта и «прославляет террористические акты в этой стране» глава МВД Нэнси Фэзер заявила в конце июня, когда в немецком Золингене гражданин Сирии, попросивший об убежище, атаковал с ножом посетителей городского фестиваля. В результате атаки погибли три человека.

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30 августа Германия впервые с момента прихода к власти в Афганистане боевиков движения «Талибан» депортировала 28 афганских беженцев. Правительство Германии не предоставило подробностей о преступлениях этих лиц. Агентство AFP со ссылкой на министерство юстиции земли Баден-Вюртемберг, сообщило, что один из депортированных афганцев был осужден за участие в групповом изнасиловании 14-летней девочки, а другой имел более 160 уголовных судимостей.

Глава МВД Фэзер назвала пакет мер, включающий возможность подобных депортаций, «жесткой реакцией» на теракт в Золингене. Правозащитники из Amnesty International Germany резко раскритиковала возобновление депортаций.

Корреспондент Rus.Postimees еще минувшим летом лично видел на въезде в Германию усиления полиции. Автомобиль с эстонскими номерами сотрудников МВД ФРГ не заинтересовал.