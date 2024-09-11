Словом, мы наблюдаем парадокс - идеи вдовы «главного оппозиционера» почти в точности соответствуют имперским взглядам российской власти. Впрочем, и сам Алексей Навальный позиционировал себя прежде всего как «патриота» - уже анонсирован выход его книги мемуаров с таким названием.

Юлия Навальная выступает против «искусственного разделения» России. Но почему оно обязательно должно быть «искусственным»? Это взгляд с позиций какого-то заведомого государственного унитаризма, хотя Россия вроде бы до сих пор официально называет себя «федерацией». Правда, никакой реальной, договорной федерацией она никогда не была. Для этого все ее регионы должны стать политическими субъектами, но такого развития событий опасается и власть, и множество оппозиционеров в эмиграции.

Более того, некоторые «лидеры оппозиции», как Михаил Ходорковский, готовы даже воевать за «единство России». Что на самом деле выглядит очень трагикомически. Вам удалось вырваться из тюрьмы, а вы мечтаете о том, чтобы ее стены и решетки сохранились.

Сегодня многие национальные республики в России являют собой типичные колонии. У них нет возможности свободно избирать свою власть, их природные ресурсы присваиваются «федеральными» компаниями, их жителей массово мобилизуют на имперскую войну и на это накладывается еще культурно-языковое подавление. Естественно, что тема деколонизации там постепенно становится все более популярной.

Дайте людям свободу выбора