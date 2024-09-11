Юлия Навальная недавно выступила с осуждением идеи разделения России на несколько государств, подтвердив свою принадлежность к тем российским оппозиционерам, который активно порицают Путина, но и слышать не хотят о деколонизации империи. Публицист Вадим Штепа отмечает, что большинство лидеров российской оппозиции - москвичи, а московская ментальность исторически состоит в имперском «собирании земель». Поэтому тот курс, которым эти люди мечтают заменить путинский, вовсе не сделал бы автоматически Россию безопасной для ее соседей страной.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Когда российская оппозиция выступает за единую Россию, это делает ее очень похожей на Путина (2)
Выступление Юлии Навальной на стратегическом форуме в Словении наделало много шума среди политизированных блогеров. Многие темы прозвучали вполне актуально - это необходимость поддержки Украины и антивоенных инициатив российского гражданского общества. Однако многих весьма удивило, что Юлия, активно выступая против путинской агрессивной империи, в то же время не поддерживает проекты ее деколонизации.
Вот фрагмент из ее выступления, который вызвал наибольшие споры:
«Наконец, мы найдем и тех, кто рассказывает про необходимость срочно «деколонизировать» Россию. Надо, якобы, разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда, объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, «деколонизаторы» не могут. И как это вообще должно произойти - не сообщают».
Слово «найдем» здесь, очевидно, лишь фигура речи; вряд ли Навальная угрожает сторонникам российской деколонизации каким-то уголовным розыском. Но от этого ее негативное отношение к ним не меняется.
Рифма с кремлевской идеологией
И это выглядит очень странно - неужели она не замечает, что Кремль ведет против Украины именно колониальную войну? Путинская Россия воспринимает себя как прямое продолжение Российской империи, с позиций которой все остальные постсоветские республики не считаются реально независимыми государствами и по отношению к ним можно легко нарушать международное право.
А культ «слишком большой страны» у Навальной напрямую рифмуется с официальной кремлевской идеологией. Рассуждения про «общий бэкграунд и культурный контекст» ничем не отличаются от статей Путина «об историческом единстве русских и украинцев».
Словом, мы наблюдаем парадокс - идеи вдовы «главного оппозиционера» почти в точности соответствуют имперским взглядам российской власти. Впрочем, и сам Алексей Навальный позиционировал себя прежде всего как «патриота» - уже анонсирован выход его книги мемуаров с таким названием.
Юлия Навальная выступает против «искусственного разделения» России. Но почему оно обязательно должно быть «искусственным»? Это взгляд с позиций какого-то заведомого государственного унитаризма, хотя Россия вроде бы до сих пор официально называет себя «федерацией». Правда, никакой реальной, договорной федерацией она никогда не была. Для этого все ее регионы должны стать политическими субъектами, но такого развития событий опасается и власть, и множество оппозиционеров в эмиграции.
Более того, некоторые «лидеры оппозиции», как Михаил Ходорковский, готовы даже воевать за «единство России». Что на самом деле выглядит очень трагикомически. Вам удалось вырваться из тюрьмы, а вы мечтаете о том, чтобы ее стены и решетки сохранились.
Сегодня многие национальные республики в России являют собой типичные колонии. У них нет возможности свободно избирать свою власть, их природные ресурсы присваиваются «федеральными» компаниями, их жителей массово мобилизуют на имперскую войну и на это накладывается еще культурно-языковое подавление. Естественно, что тема деколонизации там постепенно становится все более популярной.
Дайте людям свободу выбора
И дело даже не только в национальных республиках. Географическое мировоззрение жителей Кенигсберга и Владивостока различается примерно как у канадцев и новозеландцев. Хотя они говорят на одном языке. Но зачем заставлять их жить в одном государстве? Дайте местным жителям свободу выбора, и пусть они сами определятся!
Однако главная проблема в том, что большинство «лидеров российской оппозиции» - москвичи. А московская ментальность очень централистская и исторически состоит в имперском «собирании земель». И они просто не могут себе представить возникновение множества русскоязычных стран - как сегодня на планете существует множество англоязычных и испаноязычных, возникших после распада Британской и Испанской империй.
В сентябре в регионах России прошел очередной «единый день голосования», на котором были избраны 25 губернаторов и 13 региональных парламентов. Правда, слово «избраны» здесь лучше ставить в кавычки. Губернаторы в России фактически назначаются из Кремля, а все региональные политические партии запрещены. Поэтому эти выборы очень напоминают последние предперестроечные 1984 года, когда победил «нерушимый блок коммунистов и беспартийных». Также и сегодня повсеместно и предсказуемо побеждает «Единая Россия».
Но эмигрантские оппозиционеры, оказывается, тоже сторонники единой России. И вместо того, чтобы добиваться реально свободных выборов в регионах, они твердят те же великодержавные идеи, что и власть. Поэтому если представить себе почти невероятное, что они сами придут к власти в Москве, вряд ли российская политика от этого сильно изменится. И для соседних стран эта империя всегда будет представлять опасность.