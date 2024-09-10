СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Поножовщина в Пыхья-Таллинне, кража прицепа в Пярнумаа, ДТП в Кристийне

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию шестерых граждан России и двух граждан Молдовы.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

7 сентября пограничники кордона Саатсе обнаружили человека, двигавшегося вдоль пограничной линии в волости Сетомаа в Вырумаа. Пограничный патруль задержал человека, ему были разъяснены границы пограничной зоны и требования пребывания в приграничной местности. Оказалось, что это был турист. Ему выписали штраф в размере 160 евро.

8 сентября пограничники на пограничном переходе Лухамаа при выезде из Эстонии обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение двух дней, один из них - в Эстонии. Человеку было приказано покинуть Эстонию, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев. После процессуальных действий человек уехал в Россию.