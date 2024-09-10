Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о поножовщине в Пыхья-Таллинне, а также о краже прицепа в Пярнумаа. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП в Кристийне и о ландшафтном пожаре в в Нарва-Йыэсуу.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поножовщина в Пыхья-Таллинне, кража прицепа в Пярнумаа, ДТП в Кристийне
Насилие
6 сентября поступило сообщение, что 48-летний мужчина избил 45-летнего на Тоомпуйестеэ в Пыхья-Таллинне. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавшего.
6 сентября поступило сообщение, что в Хааберсти 71-летний мужчина напал с ножом на сожительницу своего сына. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Повреждения женщины были минимальными, и ей не потребовалась медицинская помощь. Полиция задержала нападавшего.
6 сентября поступило сообщение, что в Кристийне 39-летний мужчина избил свою жену.
7 сентября поступило сообщение, что в Ласнамяэ 32-летняя женщина ударила мужа бутылкой по голове.
7 сентября поступило сообщение, что в Ласнамяэ 43-летний мужчина избил жену. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавшего.
8 сентября поступило сообщение, что в Кесклинне неизвестные избили 30-летнюю женщину.
8 сентября поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне 39-летняя женщина ударила ножом своего сожителя. Пострадавший, получивший незначительные травмы, был доставлен на машине скорой помощи в больницу для оказания первой помощи. Нападавшая была задержана полицией.
6 сентября полиция получила вызов в район Раади-Круусамяэ в Тарту, где 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время совместного распития алкоголя избил свою сожительницу. Полиция задержала нападавшего. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
8 сентября поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Нарве в ходе конфликта был избит 18-летний юноша. Нападавший покинул место происшествия.
8 сентября поступило сообщение, что в Нарве 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену. Полиция задержала нападавшего.
7 сентября поступило сообщение, что 36-летний мужчина избил соседа во время конфликта в многоквартирном доме в Ахтме. Пострадавший был доставлен в больницу на скорой помощи, а нападавший был задержан в качестве подозреваемого.
8 сентября в Пярну мужчина в ходе вспыхнувшей на автобусной остановке ссоры ударил ножом знакомого. Полиция задержала нападавшего. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
7 сентября было обнаружено, что на улице Мальми в Нарве с автомобиля Mercedes-Benz было снято водительское окно и украдены документы на транспортное средство и наличные деньги. Предварительный ущерб составляет около 4000 евро.
В полицию поступило сообщение, что 8 сентября из квартиры на улице Нийне в Хаапсалу было украдено 550 евро наличными. Обстоятельства происшествия выясняются.
Полиция получила сообщение, что 7 сентября около 19:55 с улице Лай, 18 в Пярну был украден электросамокат Kugoo Kirin G2 Pro с черно-оранжевой рамой. Ущерб составил 579 евро.
Полиция получила сообщение, что в неустановленное время с 2 по 3 сентября в деревне Раэ волости Пыхья-Пярнумаа была взломана пристройка частного дома и украдены прицеп Respo с регистрационным номером 421YJJ и две торцовочные пилы. По предварительной оценке, ущерб составил 1 250 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, одного гражданина Израиля, одного гражданина Бразилии, одного гражданина США и одного гражданина Казахстана.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию шестерых граждан России и двух граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
7 сентября пограничники кордона Саатсе обнаружили человека, двигавшегося вдоль пограничной линии в волости Сетомаа в Вырумаа. Пограничный патруль задержал человека, ему были разъяснены границы пограничной зоны и требования пребывания в приграничной местности. Оказалось, что это был турист. Ему выписали штраф в размере 160 евро.
8 сентября пограничники на пограничном переходе Лухамаа при выезде из Эстонии обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение двух дней, один из них - в Эстонии. Человеку было приказано покинуть Эстонию, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев. После процессуальных действий человек уехал в Россию.
8 сентября пограничники на пограничном переходе Лухамаа при проверке документов гражданина Молдовы на выезде из Эстонии обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 115 дней, один из них - в Эстонии. Мужчине приказали покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на три года и оштрафовали на 260 евро. После процессуальных действий человек уехал в Россию.
В выходные пограничники обнаружили пять случаев незаконного пересечения временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водителям маломерных судов были назначены штрафы.
7 сентября пограничники в пункте пропуска «Нарва-1» при проверке документов гражданина США, выезжающего из Эстонии, выяснили, что он незаконно находился в Шенгенской зоне на протяжении 14 дней, из которых один день - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года и назначен штраф в размере 300 евро. После завершения процедур он уехал в Россию.
8 сентября пограничники в пункте пропуска «Нарва-1» при проверке документов гражданина Канады, выезжающего из Эстонии, выяснили, что он находился в Шенгенской зоне незаконно 74 дня, из которых один день - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года и назначен штраф в размере 460 евро.
Пожары
6 сентября в 21:44 в районе Ярве в Кохтла-Ярве на территории складов в населенном пункте Кеэмия было замечено возгорание. Между складами горели большие мешки с отходами, которые были там складированы. Пожар был потушен с помощью пены к 23:27. Охрану места пожара взяли на себя сотрудники предприятия. О происшествии было уведомлен Департамент окружающей среды.
7 сентября в 15:11 спасатели выехали в деревню Вайвара в Нарва-Йыэсуу, где на площади 250 квадратных метров горела сухая трава, кустарники и пни под линиями электропередачи. Пожар был ликвидирован к 16:43.
ДТП
7 сентября в 16:17 спасатели выехали на перекресток улицы Эндла в Кристийне, где столкнулись два легковых автомобиля. Участники аварии самостоятельно выбрались из машин. Спасатели Лиллекюла отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возгорание, и расчистили проезжую часть для возобновления движения. Одному из водителей была оказана первая помощь до прибытия скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего, но госпитализация ему не потребовалась.
8 сентября в 12:44 спасатели выехали на Козе-Ягала-теэ в деревню Паазику волости Ания, где автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения машина оказалась на боку. Водитель выбрался из автомобиля самостоятельно, а прибывшие спасатели передали его бригаде скорой помощи, которая позже доставила его в больницу. Спасатели устранили риск возгорания автомобиля. Дальнейшее расследование инцидента продолжила полиция.
8 сентября в 15:17 спасатели были вызваны на улицу Раэ в Палдиски, где столкнулись два автомобиля. К счастью, водители не пострадали. Спасатели Палдиски засыпали вытекшие жидкости абсорбентом и устранили опасность возгорания. Машины были отодвинуты на обочину для освобождения проезжей части.
6 сентября в 20:58 спасатели получили вызов в деревню Тююкри волости Виру-Нигула, где легковой автомобиль столкнулся с лосем. Спасатели устранили риск возгорания автомобиля и очистили проезжую часть. Медики осмотрели пятерых человек, находившихся в автомобиле, но госпитализация никому не потребовалась.