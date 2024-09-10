«К сожалению, смена ее взглядов по ключевым темам не кажется правдоподобной и вызывает сомнения в том, является ли она искренней в своих ответах или вовсе следует указаниям, полученным от социал-демократов, а не своим твердым убеждениям. По этой причине районный совет не поддержал кандидатуру Юрченко на пост старейшины района, - сообщила Рийтсаар, добавив, что представители правящих партий столицы не раз заявляли о необходимости расширения полномочий районных советов. - Теперь у новой власти Таллинна есть возможность показать, что мнения советов принимаются во внимание и с их решениями считаются».