Сегодня состоялось внеочередное заседание Ласнамяэского районного совета, на котором обсуждалась кандидатура Юлианны Юрченко (СДПЭ) на должность старейшины района. Совет не счел Юрченко подходящим кандидатом на эту должность, поскольку она не смогла убедить совет в том, что ее взгляды и высказывания искренни и не продиктованы лишь сменой партии.
ФОТО ⟩ Ласнамяэский районный совет не поддержал кандидатуру Юлианны Юрченко на пост старейшины района (3)
Как сообщил советник фракции центристов в Таллинском горсобрании, председатель Ласнамяэского районного совета Изабелла Рийтсаар (Центристская партия) заявила, что Юрченко намерена начать свою работу с распространения информации, которая ставит ее надежность под сомнение.
«К сожалению, смена ее взглядов по ключевым темам не кажется правдоподобной и вызывает сомнения в том, является ли она искренней в своих ответах или вовсе следует указаниям, полученным от социал-демократов, а не своим твердым убеждениям. По этой причине районный совет не поддержал кандидатуру Юрченко на пост старейшины района, - сообщила Рийтсаар, добавив, что представители правящих партий столицы не раз заявляли о необходимости расширения полномочий районных советов. - Теперь у новой власти Таллинна есть возможность показать, что мнения советов принимаются во внимание и с их решениями считаются».
Кандидатуру Юрченко в Ласнамяэском районном совете поддержали 3 члена, против было 18, 5 представителей совета воздержались от голосования.
В районный совет Ласнамяэ, мнение которого носит рекомендательный характер, входят 33 члена, 21 из них - центристы.