Сегодня состоялось внеочередное заседание Ласнамяэского районного совета, на котором обсуждалась кандидатура Юлианны Юрченко на должность старейшины района. Совет не счел Юрченко подходящим кандидатом на эту должность, поскольку она не смогла убедить совет в том, что ее взгляды и высказывания искренни и не продиктованы лишь сменой партии.
Председатель Ласнамяэского районного совета Изабелла Рийтсаар заявила, что Юрченко намерена начать свою работу с распространения информации, которая ставит ее надежность под сомнение.
«К сожалению, смена ее взглядов по ключевым темам не кажется правдоподобной и вызывает сомнения в том, является ли она искренней в своих ответах или вовсе следует указаниям, полученным от социал-демократов, а не своим твердым убеждениям. По этой причине районный совет не поддержал кандидатуру Юрченко на пост старейшины района, - сообщила Рийтсаар, добавив, что представители правящих партий столицы не раз заявляли о необходимости расширения полномочий районных советов. - Теперь у новой власти Таллинна есть возможность показать, что мнения советов принимаются во внимание и с их решениями считаются».
«Юлианна Юрченко ранее заявляла в СМИ, что решение присоединиться к социал-демократам и принять предложение стать старейшиной Ласнамяэ было принято за день или два до публичного объявления. Однако в конце июля Евгений Осиновский утверждал, что кандидат на должность старейшины Ласнамяэ уже есть», - отметила Рийтсаар и предположила, что один из них лжет.
«Поскольку Юрченко не смогла убедить членов районного совета Ласнамяэ в том, что ее новые взгляды по различным вопросам искренни и не связаны со сменой партии, совет пришел к выводу, что она не подходит на пост старейшины района», - добавила Рийтсаар.
Кандидатуру Юрченко в Ласнамяэском районном совете поддержали 3 депутата, против было 18, 5 представителей совета воздержались от голосования.