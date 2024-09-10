Председатель Ласнамяэского районного совета Изабелла Рийтсаар заявила, что Юрченко намерена начать свою работу с распространения информации, которая ставит ее надежность под сомнение.

«К сожалению, смена ее взглядов по ключевым темам не кажется правдоподобной и вызывает сомнения в том, является ли она искренней в своих ответах или вовсе следует указаниям, полученным от социал-демократов, а не своим твердым убеждениям. По этой причине районный совет не поддержал кандидатуру Юрченко на пост старейшины района, - сообщила Рийтсаар, добавив, что представители правящих партий столицы не раз заявляли о необходимости расширения полномочий районных советов. - Теперь у новой власти Таллинна есть возможность показать, что мнения советов принимаются во внимание и с их решениями считаются».

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«Юлианна Юрченко ранее заявляла в СМИ, что решение присоединиться к социал-демократам и принять предложение стать старейшиной Ласнамяэ было принято за день или два до публичного объявления. Однако в конце июля Евгений Осиновский утверждал, что кандидат на должность старейшины Ласнамяэ уже есть», - отметила Рийтсаар и предположила, что один из них лжет.

«Поскольку Юрченко не смогла убедить членов районного совета Ласнамяэ в том, что ее новые взгляды по различным вопросам искренни и не связаны со сменой партии, совет пришел к выводу, что она не подходит на пост старейшины района», - добавила Рийтсаар.

Кандидатуру Юрченко в Ласнамяэском районном совете поддержали 3 депутата, против было 18, 5 представителей совета воздержались от голосования.