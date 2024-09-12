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«Для украинских беженцев введено временное ограничение»: почему в Эстонии изменили порядок выплат компенсаций гражданам Украины

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Рука тянется к пачке пятисотевровых купюр. Иллюстративное фото.
Рука тянется к пачке пятисотевровых купюр. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

С 11 сентября Департамент социального страхования не компенсирует аренду жилья отдельным группам украинских беженцев. Rus.Postimees узнал причину этого решения, скольких людей оно коснется и общий объем трат на эти цели.

Об изменении правил выплаты военным беженцам Украины компенсаций за жилье стало известно из письма гендиректора департамента Марет Марипуу, которое она ранее направила местным самоуправлениям. Ситуацию Rus.Postimees объяснила советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

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