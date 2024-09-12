Ханно Певкур: за два года Эстония потратила на боеприпасы больше, чем за предыдущие 30 лет

«За последние два года мы приобрели боеприпасов на сумму более 750 млн евро, что больше, чем за все предыдущие 30 лет», - цитирует Певкура агентство. Министр обороны Эстонии также уточнил, что еще 3 млрд евро планируется потратить на те же цели к 2028 году.

«Очевидно, что страны на границе находятся в самой критической ситуации, - добавил Певкур. - Если страны на границе защищены, то Берлин и Париж также будут значительно более защищены».

Недавно Певкур заявил, что новые цели военного потенциала НАТО, представленные Эстонии в июле, означают, что расходы на оборону могут вырасти до пяти процентов от ВВП.

«Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я бы рискнул предположить, - конечно, мы не знаем, что будет в будущем с ВВП, и могут быть различные изменения в абсолютных цифрах, - что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», - сказал Певкур.

При нынешнем оборонном бюджете в 1,34 миллиарда евро это будет означать увеличение оборонных расходов на 250-500 миллионов евро в год, в зависимости от амбиций.