Корреспондент «Фонтанки» рассказал, что патриарх Кирилл успел поведать участникам хода о соблазнах и предостерег от всего западного. «Люди приезжают в другие страны, там магазины получше, веселья побольше. Создается иллюзия, что там устройство лучше», - сказал он. И подчеркнул: «...правда на нашей стороне».

После он рассказал про Александра Невского и про то, что жить следует с отдачей, делая жизнь вокруг и для других привлекательной. Однако после завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского журналист «Фонтанки» заметил, что патриарху стало плохо - его под руки сопроводили к скорой.

Сразу после крестного хода патриарху Кириллу потребовалась скорая помощь. Фото: Telegram-канал "Фонтанка.ру"

Собеседник «Фонтанки» в Смольном рассказал, что причиной стала жара. «Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине», - добавил источник.

Читатели «Фонтанки» в соцсетях живо откликнулись на новость о недугах 78-летнего патриарха.

«То еть не к Богу он обратился, а к врачам? А не богохул ли он после этого? Надо ж было молитву и святой водички на грудь принять. Да и ведь если господь к себе прибрать решил, а ты в клинику бежишь, то значит отрекаешься ты от бога своего», - рассуждает пользователь Дмитрий.

«Почему он обратился к медработникам, когда бог рядом? Дискредитирует Всесильного», - вторит ему Александр.

«Ну если это не знак Божий, то я уже и не знаю», - пишет Лиу. «Кара небесная? Неужели... Так и я верующим стану, .... Во если б гром среди ясного неба и молния - хоть в монастырь иди, хотя скорее всего похмелье, не 20 лет, чтоб с утра такие кардио», - рассуждает Алексей.

«А в автомобиле скорой помощи патриарх никаких импортных деталей, оборудования, лекарств случайно не заметил? А то вдруг там каким-нибудь западным прибором давление измерят патриарху. Переживаю за него», - волнуется Дмитрий.

Недавно патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, который с 2009 года занимает пост главы Русской православной церкви, выступая в Успенском соборе Московского Кремля в праздник Успения Пресвятой Богородицы, заявил, что для РПЦ МП Таллинн и другие республиканские центры бывшего СССР остаются частью «Святой Руси».

После этого канцлер МВД Тармо Мийлитс направил письмо руководству Эстонской православной церкви Московского патриархата, в котором попросил дать оценку этой речи. Об ответе пока ничего не известно.