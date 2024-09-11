Канцлер МВД обратился к руководству ЭПЦ с просьбой дать оценку заявлениям Владимира Гундяева (патриарх РПЦ МП Кирилл) о том, что столицы бывших республик СССР - «это важные духовные центры единой Святой Руси», а РПЦ - «единственный институт, который сегодня связывает Россию, Украину, Беларусь и другие страны так называемого постсоветского пространства».
Патриарх Кирилл считает Таллинн и другие столицы «духовными центрами Святой Руси». Эстония требует объяснений (11)
Министерство внутренних дел Эстонии глубоко обеспокоено очередными заявлениями патриарха Русской православной церкви московского патриархата (РПЦ МП) Кирилла. Канцлера МВД Тармо Мийлитс в минувший вторник специальным письмом обратился к руководству Эстонской православной церкви с просьбой дать оценку заявлениям московского церковного иерарха.
«В речи патриарха столицы республик, входивших в состав бывшего Советского Союза, названы "важными духовными центрами единой Святой Руси". Таллинн, по нашему глубокому убеждению, таковым, безусловно, не является!», - 11 сентября цитирует ERR слова канцлера МВД Эстонии.
Две недели назад Владимир Гундяев, который с 2009 года занимает пост главы Русской православной церкви, выступая в Успенском соборе Московского Кремля в праздник Успения Пресвятой Богородицы, заявил, что для РПЦ МП Таллинн и другие республиканские центры бывшего СССР остаются частью «Святой Руси».
«Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской Православной Церкви их нет, потому что мы - Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик - это важные духовные центры единой Святой Руси», - еще 28 августа цитировал патриарха Кирилла официальный сайт РПЦ МП.
Проблемы православных церквей вне границ РФ патриарх РПЦ МП объясняет не последствиями развязанной Кремлем агрессивной войны в Украине, а некой «смутой» в которой православные священники «победят».
«В первую очередь я думаю о наших владыках и священниках, о наших верующих братьях и сестрах на Украине, многие из которых мужественно держат удар в этот момент смуты. А иначе я и назвать не могу - это смута, и далеко не первая на Руси, - сказал Кирилл в конце августа. - Хотел бы выразить благодарность нашему епископату и духовенству во всех странах, которые образовались на территории исторической России, за сохранение канонического единства при всех тяжких обстоятельствах. Те, кто будут сохранять верность духовному единству нашей Церкви, ее миссии, спасительной для всего пространства Святой Руси, останутся на светлой стороне истории и в конце концов победят».
Патриарх РПЦ МП так же заявил, что православные верующие молятся за Путина вне зависимости от места их жизни.
«Все эти проблемы на пространствах исторической Руси возникли не без участия определенных политических сил, враждебных России. Но Россия выдерживает все эти удары. Конечно, в этом огромная заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина и его команды. Но ведь за всем за этим стоит и мощная поддержка и народа, и нашей Церкви. Потому что Церковь в полной мере сознает важность тех преобразований, которые совершаются, и молится за Президента нашего, за власти и за разрешение всех проблем на просторах исторической Руси», - заявил патриарх Кирилл.
Завершил глава РПЦ МП свое воззвание утверждением, что православная церковь осталась последним институтом, который связывает бывшие территории СССР.
«Русская Церковь - единственный институт, который сегодня связывает Россию, Украину, Беларусь и другие страны так называемого постсоветского пространства, - сказал московский патриарх. - Русская Церковь дает надежду людям, сознающим себя гражданами - не в юридическом, а в духовном или если хотите, в философском смысле - гражданами единой Святой Руси».
В МВД Эстонии осудили заявления Кирилла, назвав их империалистическими. В правительстве полагают, что подобные высказывания могут представлять угрозу внутренней безопасности Эстонии. Высказывания Кирилла требуют и четкой позиции ЭПЦ МП, «включая выход из подчинения Московскому патриарху», отметил Тармо Мийлитс.
В этой связи и в контексте недавнего обращения ЭПЦ МП в суд в связи с резолюцией Рийгикогу, когда Московский патриархат был объявлен институтом, поддерживающим российскую военную агрессию, МВД просит организацию представить «четкую однозначную позицию и оценку выступления патриарха 28 августа».
МВД Эстонии не первый раз просит ЭПЦ оценить спорные утверждения своего патриарха. Минувшей весной разгорелась похожая дискуссия, когда Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) назвала войну России в Украине священной.
Тогда Эстонская православная церковь Московского патриархата сначала осудила идею «священной войны», а после заявила, что не видит причин оправдываться за слова своего патриарха.
О том, что патриарх Кирилл не намерен быть аккуратным в своих высказываниях, ради защиты православных церквей за рубежом, ранее Rus.Postimees говорил священник Андрей Кураев.
«Это тот шериф, которого не волнуют "проблемы негров". По крайней мере своих украинских епископов он подставляет по полной, непременно называя их частью его структуры. От чего те судорожно открещиваются. Но украинская полиция эти слова московского патриарха запоминает. То, что его слова сильно усложняют положение этих людей, патриарха не волнует. Поэтому не факт, что Кирилл откажется от усложнения жизни православных и в Эстонии», - говорил Кураев еще в начале 2024 года об отношении главы РПЦ к своим подчиненным.
Позже Кураев отмечал, что если бы Эстонская православная церковь на самом деле была независимой от московского патриарха, как об этом неоднократно заявляли представители ЭПЦ, то они могли бы это доказать делом.
«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от Патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому Патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала на то, когда он поступает не по-христиански. А руководство церкви давало не мало поводов для такого рода гласных оспариваний», - констатировал Кураев в апреле.
Но ничего этого никогда Эстонская епархия не делала, утверждал священник.
«Поэтому, когда она, с одной стороны, заявляет, что она молчит, так как находится вне политики, а с другой стороны, ничего не делает для того, чтобы приглушить громкость московской радиоточки, которая транслируется в уши и души прихожан, то я понимаю обеспокоенность тех, кто задается вопросом, а не становится ли действительно Эстонская епархия московскою колонной», - объяснял Кураев простой путь демонстрации независимости ЭПЦ МП от патриарха Кирилла.