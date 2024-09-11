МВД Эстонии не первый раз просит ЭПЦ оценить спорные утверждения своего патриарха. Минувшей весной разгорелась похожая дискуссия, когда Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) назвала войну России в Украине священной.

О том, что патриарх Кирилл не намерен быть аккуратным в своих высказываниях, ради защиты православных церквей за рубежом, ранее Rus.Postimees говорил священник Андрей Кураев.

«Это тот шериф, которого не волнуют "проблемы негров". По крайней мере своих украинских епископов он подставляет по полной, непременно называя их частью его структуры. От чего те судорожно открещиваются. Но украинская полиция эти слова московского патриарха запоминает. То, что его слова сильно усложняют положение этих людей, патриарха не волнует. Поэтому не факт, что Кирилл откажется от усложнения жизни православных и в Эстонии», - говорил Кураев еще в начале 2024 года об отношении главы РПЦ к своим подчиненным.

Позже Кураев отмечал, что если бы Эстонская православная церковь на самом деле была независимой от московского патриарха, как об этом неоднократно заявляли представители ЭПЦ, то они могли бы это доказать делом.

«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от Патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому Патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала на то, когда он поступает не по-христиански. А руководство церкви давало не мало поводов для такого рода гласных оспариваний», - констатировал Кураев в апреле.

Но ничего этого никогда Эстонская епархия не делала, утверждал священник.

«Поэтому, когда она, с одной стороны, заявляет, что она молчит, так как находится вне политики, а с другой стороны, ничего не делает для того, чтобы приглушить громкость московской радиоточки, которая транслируется в уши и души прихожан, то я понимаю обеспокоенность тех, кто задается вопросом, а не становится ли действительно Эстонская епархия московскою колонной», - объяснял Кураев простой путь демонстрации независимости ЭПЦ МП от патриарха Кирилла.