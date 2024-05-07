Патриарх Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл после специальной церковной службы для Путина в Благовещенском соборе Кремля, оправдал военные преступления России.

Начал свою речь Кирилл с заиканий.

«Ваше высоко… Ваше превосходительство, дорогой Владимир Владимирович, уважаемый на… всеми… всей нашей страной! В день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, мы крепко молимся за вас, - споткнулся на старте Кирилл, но продолжил. - Великой милостью божией отмечено время, когда во главе российского государства православный человек. Когда огромное количество россиян видят во главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного и сердечного человека».

Почти сразу патриарх РПЦ МП перешел к теме войны и ее жертв.

«Глава государства должен иногда принимать грозные решения. И если не принять такие решения, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом», - оправдал Кирилл и от имени церкви, и от имени всех россиян военные преступления Путина и его жертвы.

После этого Кирилл пожелал Путину оставаться вменяемым.