Глава РПЦ МП патриарх Кирилл провел специальную службу для Путина после его пятого вступления в должность президента РФ. Во время мессы Кирилл оправдал преступления войны в Украине и пожелал российскому диктатору править до смерти.
Патриарх Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл после специальной церковной службы для Путина в Благовещенском соборе Кремля, оправдал военные преступления России.
Начал свою речь Кирилл с заиканий.
«Ваше высоко… Ваше превосходительство, дорогой Владимир Владимирович, уважаемый на… всеми… всей нашей страной! В день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, мы крепко молимся за вас, - споткнулся на старте Кирилл, но продолжил. - Великой милостью божией отмечено время, когда во главе российского государства православный человек. Когда огромное количество россиян видят во главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного и сердечного человека».
Почти сразу патриарх РПЦ МП перешел к теме войны и ее жертв.
«Глава государства должен иногда принимать грозные решения. И если не принять такие решения, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом», - оправдал Кирилл и от имени церкви, и от имени всех россиян военные преступления Путина и его жертвы.
После этого Кирилл пожелал Путину оставаться вменяемым.
«Я желаю вам мира душевного. Это непременно. Потому что если только одна борьба, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать… На фоне такого состояния души могут возникать роковые ошибки…», - сказал Кирилл.
Путин на этой части напутствия патриарха предпочел смотреть в пол.
Патриарх РПЦ МП пожелал Путину благополучия в личной жизни, которая, по словам Кирилла, у президента есть, и выразил надежду, что власть Путина будет пожизненной.
«Мы будем дальше молиться и в личных молитвах, и в нашей общей народной церковной молитве, дабы господь помогал вам во всякой жизни вашей достойно возглавлять великое отечество, Русь святую, проходящую сегодня через не самый легкий период своей истории. Благословение божие да прибывает с вами до скончания века. С дерзновением скажу, дай бог, чтобы конец века означал конец вашего пребывания во власти», - улыбнулся Кирилл Путину, а тот поклонился в ответ.
6 мая Рийгикогу принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации». Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии.
Во время инаугурации Путина артиллеристы расстреляли деревья на набережной около Кремля. Сегодняшний пятый ритуал обретения Путиным президентской власти проигнорировали дипломаты целого ряда стран.
«Мы громко и ежедневно в своей деятельности осуждаем террористический режим Путина и не намерены участвовать в торжествах, организованных в честь режима человека, разыскиваемого Международным уголовным судом», - прокомментировал позицию Эстонии глава МИД Маргус Цахкна.
В 2024 году исполняется 25 лет с момента, как Путин фактически пришел к власти в РФ. Нынешний его президентский срок истечет в 2030 году, когда ему будет 78 лет.