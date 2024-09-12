Литва: инциденты с дронами РФ в странах Балтии могут повторяться

Науседа сказал это после того, как в минувшие выходные в Латвии упал российский беспилотник «Шахед» со взрывчаткой.

«Подобные инциденты могут повторяться в будущем, и мы должны быть готовы», - сказал президент Литвы журналистам в Киеве на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«В настоящее время речь идет не только об обнаружении беспилотников или других объектов, пролетающих над территорией Литвы, но и о процедурах и возможностях сбивать такие объекты», - сказал он.

Литовский лидер заявил, что инцидент в Латвии еще раз демонстрирует необходимость преобразования функций воздушной полиции НАТО в странах Балтии в противовоздушную оборону (ПВО) и ускорения внедрения ротационной модели противовоздушной обороны Альянса.

В настоящее время истребители союзников, несущие дежурство в странах Балтии, выполняют в основном патрульные функции и призваны выявлять и сопровождать российские военные самолеты, пролетающие над Балтийским морем в нарушение международных правил полетов.

Между тем в прошлом году была согласована ротационная модель ПВО НАТО для региона Балтийского моря. Цель состоит в том, чтобы ротировать вооружения ПВО союзников в странах Балтии практически на постоянной основе, но до этой поры только Нидерланды на несколько недель привозили в Литву системы дальнего радиуса действия Patriot.

В среду министр обороны Лауринас Касчюнас также заявил, что проведет консультации с союзниками о возможности использования истребителей миссии воздушной полиции НАТО для того, чтобы сбивать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство Литвы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также говорил о подобной возможности в начале этой недели.