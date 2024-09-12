МНЕНИЕ Уж не хочет ли Эстонская ССР вернуться?

«Давайте признаем, что когда Россия в образе Советского Союза в свое время оккупировала Эстонию, то в эту картину довольно сложно вписать студентов эстонской национальности, которые, как правило, учились на эстонском языке и бесплатно в университетах того времени, многим из которых также выплачивались стипендии и обеспечивалось доступное жилье на период обучения. Лучшие из лучших получили возможность учиться в ведущих университетах России, главным образом в Москве и Ленинграде, и получать высшие ученые степени за счет государства». И за эту идиллию, несомненно, следует быть благодарным, потому что: «Если одна страна, нация или даже раса оккупирует, колонизирует другую, то, согласно здравому смыслу, не в интересах оккупанта передавать знания оккупированным, а тем более бесплатное среднее и высшее образование или высшие научные степени».
Далее Лухтсалу рассказывает о том, что белые колонизаторы совершенно по-другому относились к североамериканским индейцам. Итак, автор задается вопросом, была ли Эстонская ССР в чем-то еще более достойной страной, чем нынешняя Эстонская Республика.
На такую кашу можно было бы пожать плечами, если бы автор не рядил себя в перья «дипломата и колумниста». По-настоящему страшно становится, когда узнаешь, что в эстонском внешнеполитическом ведомстве работал человек, который не видит различия между оккупацией и колонизацией, смешивает их в одну кучу, говоря то об одном, то о другом (см. выше).