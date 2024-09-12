МНЕНИЕ Уж не хочет ли Эстонская ССР вернуться?

Хотя увидеть это различие не так уж и сложно, оно, тем не менее, важно. Эстония была оккупированным государством с 1940 по 1991 год, о котором СССР пытался произвести впечатление на мир, что страна присоединилась к СССР добровольно, приняла немного другое название, а затем расцвела, как никогда раньше. Колонизация, с другой стороны, это нечто иное. Государства не колонизируют, колонизируют пустующие земли или районы, жители которых считаются настолько отсталыми, что с их волей нет необходимости считаться. Несмотря на то, что советская власть широко применяла в Эстонии грабительские колониальные экономические методы, Эстония все-таки оставалась прежде всего оккупированной территорией, в отношении которой было необходимо постоянно демонстрировать миру процветание эстонского народа и его желание жить именно под этой властью.