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МНЕНИЕ Уж не хочет ли Эстонская ССР вернуться?

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Лаури Вахтре.
Лаури Вахтре. Фото: Madis Veltman
  • В дипломатической службе Эстонии работал человек, который не различает оккупацию и колонизацию
  • Высшее образование я тогда тоже получил, только не благодаря Советской власти, а наперекор ей

Не хочет ли Эстонская ССР вернуться? Такой вопрос возник при чтении оды Вахура Лухтсалу прекрасным образовательным условиям в Эстонской ССР, пишет историк Лаури Вахтре («Отечество»).

Перевод: Александр Шкут

«Давайте признаем, что когда Россия в образе Советского Союза в свое время оккупировала Эстонию, то в эту картину довольно сложно вписать студентов эстонской национальности, которые, как правило, учились на эстонском языке и бесплатно в университетах того времени, многим из которых также выплачивались стипендии и обеспечивалось доступное жилье на период обучения. Лучшие из лучших получили возможность учиться в ведущих университетах России, главным образом в Москве и Ленинграде, и получать высшие ученые степени за счет государства». И за эту идиллию, несомненно, следует быть благодарным, потому что: «Если одна страна, нация или даже раса оккупирует, колонизирует другую, то, согласно здравому смыслу, не в интересах оккупанта передавать знания оккупированным, а тем более бесплатное среднее и высшее образование или высшие научные степени».

Далее Лухтсалу рассказывает о том, что белые колонизаторы совершенно по-другому относились к североамериканским индейцам. Итак, автор задается вопросом, была ли Эстонская ССР в чем-то еще более достойной страной, чем нынешняя Эстонская Республика.

На такую ​​кашу можно было бы пожать плечами, если бы автор не рядил себя в перья «дипломата и колумниста». По-настоящему страшно становится, когда узнаешь, что в эстонском внешнеполитическом ведомстве работал человек, который не видит различия между оккупацией и колонизацией, смешивает их в одну кучу, говоря то об одном, то о другом (см. выше).

Хотя увидеть это различие не так уж и сложно, оно, тем не менее, важно. Эстония была оккупированным государством с 1940 по 1991 год, о котором СССР пытался произвести впечатление на мир, что страна присоединилась к СССР добровольно, приняла немного другое название, а затем расцвела, как никогда раньше. Колонизация, с другой стороны, это нечто иное. Государства не колонизируют, колонизируют пустующие земли или районы, жители которых считаются настолько отсталыми, что с их волей нет необходимости считаться. Несмотря на то, что советская власть широко применяла в Эстонии грабительские колониальные экономические методы, Эстония все-таки оставалась прежде всего оккупированной территорией, в отношении которой было необходимо постоянно демонстрировать миру процветание эстонского народа и его желание жить именно под этой властью.

Здесь заключается большая разница с североамериканскими индейцами, чьи земли были колонизированы и в отношении которых не было нужды что-либо изображать, по крайней мере, в XVIII или XIX веке. Или кто-нибудь слышал о попытках английской короны представить оккупацию Северной Америки как добровольный союз местного населения с Великобританией? И, кстати, были ли до этого и у индейцев университеты, Академия наук и множество театров, так что иностранным завоевателям приходилось регулярно отчитываться перед миром об успешном продолжении их деятельности?

По сути, восхваление Лухтсалу образовательной жизни советской эпохи можно классифицировать как стокгольмский синдром. Любовь к насильнику. Чувство благодарности переполняет душу – заточил в тюрьму, но не убил же, даже дал тарелку жидких щей.

В качестве черного юмора я бы предложил Вахур Лухтсалу тему для следующей статьи: «Процветание эстонской национальной культуры во времена Эстонского самоуправления под руководством доктора Ялмара Мяэ (1941–1944)».

Тогда мне, вероятно, придется отнести себя к неблагодарным. Высшее образование я тогда тоже получил, только не благодаря Советской власти, а благодаря Советской власти. Вместо этого я благодарю тех, кто сохранил духовные ценности и моральные убеждения времен Эстонской Республики и воспользовался узким пространством действия, оставленным иностранной державой (что Советская власть была вынуждена сделать ради вышеупомянутой пьесы), чтобы извлечь как можно больше хорошего из плохого.

В качестве черного юмора я бы предложил Вахур Лухтсалу тему для следующей статьи: «Процветание эстонской национальной культуры во времена Эстонского самоуправления под руководством доктора Ялмара Мяэ (1941–1944)» (генеральный директор по внутренним делам «Эстонского самоуправления» во время немецкой оккупации Эстонии – прим. ред.). В ней можно было рассказать о прогрессе эстоноязычного образования, Тартуском эстоноязычном университете, издании замечательных литературных произведений («Экке Моор», «Плодовый сад», «С печальным ртом») и многом другом, все благодаря немецкому государству и его блестящему лидеру. Или как?

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