Брижит Макрон снялась в сериале Netflix «Эмили в Париже»

Коллинз заявила, что у первой леди Франции большое актерское дарование.

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В четвертой серии в момент, когда Эмили (Коллинз) подходит к Брижит Макрон, та сидит в ресторане в компании двух других женщин.

На героиню надвигается телохранитель, но та объясняет, что она автор Instagram-аккаунта Emily in Paris, и первая леди жестом отпускает охрану.

После короткого обмена репликами Эмили делает с Брижит Макрон селфи и выкладывает его в Instagram, добавив к нему хэштег #makeiticonic — лозунг президента Макрона, направленный на привлечение во Францию иностранных инвесторов.

Сериал известен своим большим вниманием к моде и внешнему виды, однако Netflix подтвердил агентству AFP, что на съемочной площадке первая леди была в своей обычной одежде и «не получала по этому поводу никаких особых инструкций».

По словам Коллинз, Брижит Макрон сама обратилась к ней и Стару с просьбой появиться в сериале — «это был полный отпад».

Впрочем, официально Елисейский дворец проинформировал французские СМИ, что на самом деле просьба исходила от продюсеров шоу.

Брижит Макрон имеет опыт актерской игры. Именно этот предмет она преподавала в средней школе в 1993 году, когда впервые встретила будущего президента Франции, которому тогда было 15 лет. Спустя еще 14 лет они поженились.