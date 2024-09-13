«Это общая позиция футбольного союза, игроков и тренеров»: сборная Эстонии по пляжному футболу не будет играть с Беларусью

Сборная Эстонии отказалась от матча с командой Беларуси в плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Белорусские футболисты после технического поражения Эстонии попали в полуфинал турнира, где сыграют с победителем матча между командами Португалии и Швейцарии.