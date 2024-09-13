В Эстонском футбольном союзе (ЭФС) Rus.Postimees объяснили отказ от игр со сбрной Беларуси.
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«Это общая позиция футбольного союза, игроков и тренеров»: сборная Эстонии по пляжному футболу не будет играть с Беларусью
Сборная Эстонии отказалась от матча с командой Беларуси в плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Белорусские футболисты после технического поражения Эстонии попали в полуфинал турнира, где сыграют с победителем матча между командами Португалии и Швейцарии.
Ранее вратарь сборной Эстонии Каспар Коттер заявил, что «российским и белорусским спортсменам сейчас не место на спортивных площадках», потому что речь идет о представителях стран-агрессоров.