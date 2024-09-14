Совет Центристской партии сегодня принял решение выйти из Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). «После обстоятельных обсуждений внутри партии мы решили выйти из ALDE, чтобы привести политику партии в Европе в большее соответствие с программными позициями Центристской партии, которые в то же время не исключает будущего сотрудничества с ALDE по пересекающимся позициям», - поясняется в сообщении партии.
ЗАЯВЛЕНИЕ ⟩ Центристская партия покидает альянс европейских либеральных партий
Перевод: Павел Соболев
Центристская партия в своем заявлении подчеркивает, что ее не устраивает курс ALDE, который отклоняется от программных позиций Центристской партии.
«Примечательно, что одним из членов ALDE является Партия реформ, чья политика в Эстонии также отражает взгляды ALDE. Принцип «невидимой руки», управляющей экономикой, и «сбалансированного бюджета» привел нас к ситуации, когда экономический рост сменяется спадом, а социальное неравенство становится угрозой безопасности», - говорится в заявлении партии.
Центристская партия заявила в предвыборной программе в канун выборов депутатов Европейского парламента 2024 года, что ее главной целью во внешней политике и политике безопасности является защита независимости и конституционного строя эстонского государства, а также рост благосостояния нации. «ALDE, с другой стороны, поддерживает федерализацию Европы, то есть концентрацию власти в Брюсселе и сокращение прав государств-членов по принятию решений», - утверждает партия.
«Центристская партия считает, что принцип единогласия должен продолжать применяться в процессе принятия решений Европейского союза, потому что это единственный способ гарантировать, что интересы эстонского народа не будут отклонены голосованием. В своем последнем предвыборном манифесте ALDE считает, что требование единогласия должно быть отменено во внешней политике и политике безопасности. По нашему мнению, это ставит под угрозу право принятия решений государств-членов, в том числе Эстонии», - подчеркнула Центристская партия.
«Центристская партия считает, что избирательные списки Европарламента должны оставаться национальными. ALDE борется за общеевропейские избирательные списки, что отдаляет людей от демократии и уменьшает наши возможности определять будущее Эстонии», - добавили в партии.
Центристская партия поддерживает иммиграционную политику, которая защищает эстонскую культуру и демографические характеристики. Однако, по словам центристов, ALDE поддерживает либеральную иммиграционную политику, включая в некоторых случаях и перераспределение мигрантов между государствами-членами. «В своих предвыборных программах в Рийгикогу Центристская партия отдала приоритет росту населения Эстонии и подчеркнула необходимость уделять больше внимания рождаемости. Центристская партия Эстонии не считает возможным решать демографическую проблему только за счет иммиграции», - подчеркнули в совете партии.
Центристская партия считает, что внедрение зеленых технологий должно учитывать специфику Эстонии. ALDE поддерживает энергичное и последовательное осуществление запланированной зеленой революции. «Это не учитывает экономические возможности Евросоюза и его государств-членов и уже привело к падению уровня жизни из-за резкого роста цен на энергоносители, сильнее всего ударив по пожилым людям и семьям с детьми», - добавила Центристская партия.
В отличие от правительства, возглавляемого Партией реформ, Центристская партия является партией, которая выступает за благополучие эстонского народа, социальные гарантии и безопасность. «Наша цель - быть честными с нашими избирателями и положить конец ситуации, когда партийная политика в Эстонии и Европе не основана на одних и тех же основных принципах», - говорится в заявлении.
«После обстоятельных обсуждений внутри партии мы решили выйти из ALDE, чтобы привести политику партии в Европе в большее соответствие с программными позициями Эстонской Центристской партии, которые в то же время не исключают будущего сотрудничества по пересекающимся позициям. В результате вышеизложенного Центристская партия приняла решение начать переговоры с политическими партиями Евросоюза, чьи программные позиции в большей степени совпадают с нашими позициями и ценностями нашей партии».
Смена фракции встала на повестку дня со вступлением в центристы Мадисона
В Европейском парламенте Центристская партия являлась до сих пор членом ALDE, принадлежащего к фракции Renew Europe. В ней работает и депутат Европарламента Яна Тоом. Яак Мадисон, новоиспеченный член Центристской партии, принадлежит к фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты).
По словам главы центристов Михаила Кылварта, собравшееся утром 22 августа правление Центристской партии предложило совету рассмотреть вопрос о фракционной принадлежности в Европарламенте, выбрав фракцию, которая лучше всего отражает центристское мировоззрение партии и национальные интересы Эстонии.
Кылварт добавил, что Центристская партия твердо выступает за вопросы экологии, но зеленая революция не должна мешать развитию европейской и эстонской экономики. «Мы обеспокоены тем, что чрезмерно регулируемая экономическая политика Европы углубляет разрыв с США и странами Азии. Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию еще более убедительно и твердо выводит голос Центристской партии на передний план в Европейском парламенте. Я уверен, что Яна Тоом и Яак Мадисон образуют сильную и эффективную команду», - сказал Кылварт.
26 августа Яак Мадисон рассказал на телеканале Kanal 2, что 14 сентября будет принято решение о смене политической семьи Центристской партии в Европарламенте. «Это также будет верным сигналом того, что Центристская партия проводит прояснение идеологии», - сказал Мадисон.
«Я не присоединюсь к ALDE. Но существует очень высокая вероятность, в 99 процентов, что Центристская партия присоединится к ECR», - сказал тогда Мадисон.
Яна Тоом остается в своей фракции
Депутат Европарламента Яна Тоом рассказала Postimees, что, по мнению совета партии, пункты ALDE все меньше и меньше пересекаются с программными пунктами Центральной партии. Обсуждение на совете было долгим. «Было решено выйти из ALDE, оставив при этом возможность дальнейшего сотрудничества, где наши взгляды во многом совпадают. Мы осматриваем Европу и ищем новый политический дом», - заявила она.
- Сегодня не было разговора о вступлении в ECR?
- К счастью, об этом даже не упоминалось.
- Вы долгое время были частью семьи ALDE. Что вы сейчас чувствуете?
- Я сказала, что не покину фракцию Renew. Всего в ней 77 членов, из которых 42 члена принадлежат к партиям ALDЕ, а остальные принадлежат к Европейским демократам или Народной партии.
По словам Тоом, у нее нет сейчас сомнений, чтобы остаться в данный момент во фракции Renew. Она признала, что у нее есть идеи, к какому объединению центристы могли бы присоединиться в Европе вместо ALDE, но сначала она расскажет об этом внутри партии. «У меня есть свои предпочтения! Но ECR, конечно, не принадлежит к тем политическим блокам, к которым могла бы принадлежать Центристская партия», - подчеркнула Тоом.