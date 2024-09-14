ЗАЯВЛЕНИЕ Центристская партия покидает альянс европейских либеральных партий

Центристская партия поддерживает иммиграционную политику, которая защищает эстонскую культуру и демографические характеристики. Однако, по словам центристов, ALDE поддерживает либеральную иммиграционную политику, включая в некоторых случаях и перераспределение мигрантов между государствами-членами. «В своих предвыборных программах в Рийгикогу Центристская партия отдала приоритет росту населения Эстонии и подчеркнула необходимость уделять больше внимания рождаемости. Центристская партия Эстонии не считает возможным решать демографическую проблему только за счет иммиграции», - подчеркнули в совете партии.

Центристская партия считает, что внедрение зеленых технологий должно учитывать специфику Эстонии. ALDE поддерживает энергичное и последовательное осуществление запланированной зеленой революции. «Это не учитывает экономические возможности Евросоюза и его государств-членов и уже привело к падению уровня жизни из-за резкого роста цен на энергоносители, сильнее всего ударив по пожилым людям и семьям с детьми», - добавила Центристская партия.

В отличие от правительства, возглавляемого Партией реформ, Центристская партия является партией, которая выступает за благополучие эстонского народа, социальные гарантии и безопасность. «Наша цель - быть честными с нашими избирателями и положить конец ситуации, когда партийная политика в Эстонии и Европе не основана на одних и тех же основных принципах», - говорится в заявлении.