Суд решил: бизнесмена из Ласнамяэ не будут экстрадировать в США

В апреле прошлого года Хьюстонское отделение Федерального бюро расследований США (ФБР) сообщило в соцсетях, что в сотрудничестве с Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли и Департаментом полиции безопасности Эстонии был задержан мужчина, закупавший для российских военных электронику американского производства.

Главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что Андрея Шевлякова подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных РФ.

«Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США», - добавил Смит. В сообщении также было сказано, что на момент задержания у эстонца находились посылки, предназначенные для теневых компаний, в том числе около 130 килограммов радиооборудования.

Шевлякову грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.

28 марта 2023 года Андрей Шевляков был арестован. На снимке - антитеррористические учения полиции обороны. Фото: Toomas Huik

1 августа 2024 года правительство Эстонии приняло распоряжение об экстрадиции Шевлякова в США. Однако суд первой инстанции отменил это решение. Впрочем, постановление Таллиннского административного суда не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Rus.Postimees ранее писал, что Андрея Шевлякова, который торгует электроникой более пятнадцати лет, подозревать в контрабанде американской электроники в Россию стали еще в конце нулевых. В 2012 году разгорелся первый так называемый «шпионский скандал», как его назвали российские СМИ.