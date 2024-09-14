Суд решил: бизнесмена из Ласнамяэ не будут экстрадировать в США

Таллиннский административный суд отменил решение об экстрадиции обвиняемого в перевозке военной техники в РФ гражданина Эстонии Андрея Шевлякова. Об этом сообщает ERR.
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В апреле прошлого года Хьюстонское отделение Федерального бюро расследований США (ФБР) сообщило в соцсетях, что в сотрудничестве с Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли и Департаментом полиции безопасности Эстонии был задержан мужчина, закупавший для российских военных электронику американского производства.
Главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что Андрея Шевлякова подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных РФ.
«Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США», - добавил Смит. В сообщении также было сказано, что на момент задержания у эстонца находились посылки, предназначенные для теневых компаний, в том числе около 130 килограммов радиооборудования.
Шевлякову грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.
1 августа 2024 года правительство Эстонии приняло распоряжение об экстрадиции Шевлякова в США. Однако суд первой инстанции отменил это решение. Впрочем, постановление Таллиннского административного суда не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Rus.Postimees ранее писал, что Андрея Шевлякова, который торгует электроникой более пятнадцати лет, подозревать в контрабанде американской электроники в Россию стали еще в конце нулевых. В 2012 году разгорелся первый так называемый «шпионский скандал», как его назвали российские СМИ.
В 2012 году США ввели санкции против 119 российских физических и юридических лиц, занимавшихся продажей электронных компонентов, и 46 их зарубежных партнеров. Причиной было создание схем поставок американской микроэлектроники оборонным предприятиям России без соответствующих разрешений.
Министерство торговли США составило тогда «черный список» из 165 физических и юридических лиц из 12 стран, действия которых наносят ущерб национальной безопасности США. С этого момента американские компании для поставки товаров этим лицам должны были получать лицензию от Агентства по промышленности и безопасности, причем в отношении таких иностранных покупателей ввели «презумпцию отказа».
Власти США сочли, что попавшие в список фирмы и люди занимались организацией схем по поставкам микроэлектронных компонентов для российских военных и спецслужб. По этому делу в США были арестованы 11 человек - выходцев из стран бывшего СССР. Главный обвиняемый тогда был Александр Фишенко, глава американской компании Arc Electronics и российской фирмы «Апекс».
Среди таких попавших под санкции предпринимателей был и Андрей Шевляков, но тогда до каких-то процессуальных действий не дошло.