Видео и фото «Я вошел в историю»: эстонский спортсмен пронес турецкий флаг по канату между Азией и Европой

Эстонский слэклайнер Яан Роозе стал первым в мире человеком, который пересек континенты по канату. 15 сентября на высоте 165 метров он преодолел больше километра через пролив Босфор. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

«На мероприятии, организованном при поддержке Министерства транспорта и инфраструктуры и Главного управления автомобильных дорог, Ян Роозе смог пройти по специальной веревке длиной 1074 метра на высоте 165 метров над уровнем моря, переходя с азиатской части на европейскую часть через верхнюю часть моста мучеников 15 июля за 47 минут. Таким образом, Роозе стал первым человеком, который пересек континенты по канату», - сказано в сообщении телеканала.

Эстонский спортсмен, после завершения перехода, также прошел небольшую дистанцию по веревке с турецким флагом.

«Я вошел в историю», - заявил эстонский спортсмен, после того как пронес турецкий флаг по канату между Азией и Европой. Фото: Reuters / Scanpix

«Босфор имеет тысячелетнюю культурную значимость и невероятную природную красоту. Когда это сочетается с переменчивыми погодными условиями и сильными морскими течениями, это делает Босфор уникальным местом для хождения по канату. Я вошел в историю, и поэтому очень счастлив», - сказал Роозе после перехода.

В июле Яан Роозе прошел по слэклайну длиной 3,6 км между материковой частью Италии и Калабрией. Однако полностью пересечь Мессинский пролив длиной 3,6 км ему не удалось, поскольку примерно за 100 м до финиша спортсмен потерял равновесие.

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В 2023 году в интервью порталу Limon Яан Роозе рассказывал, что одна из причин, по которой он занимается слэклайном, связана с тем, что родители разрешали ему заниматься тем видом спорта, которым он хотел.

Яан Роозе (32 года) - трехкратный чемпион мира и первый и единственный спортсмен, совершивший двойное сальто на слэклайне. Спортсмен из команды Red Bull в прошлом неоднократно добивался первых мест и мировых рекордов, демонстрировал свои навыки в голливудских фильмах и на сцене.