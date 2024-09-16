Житель Эстонии увидел фото в газете и понял, что на его участке лежит крупная авиабомба

Перевод: Павел Соболев

10 сентября Pärnu Postimees сообщила, что недалеко от Пярну обнаружены опасные боеприпасы давних времен. Пярнусец, случайно прочитавший газетную статью, обратил внимание на размещенную там фотографию, и понял, что на его территории в куче камней лежит точно такой же предмет - авиационная бомба времен Второй мировой войны.

Взрывное устройство весом 43 килограмма, длиной 110 сантиметров и диаметром 21 сантиметр отлито из быстро застывающей цементной массы. В металлическом конусе в головной части бомбы имеется металлическая пластина с резьбой, на которой установлен детонатор.

Мужчина обратился в центр тревоги и сообщил, что у него тоже есть такая бомба.

Одна из найденных в начале сентября на болоте Нурме бомб. Фото: Lääne-Eesti pommigrupp

«До сих пор он не знал, что это такое. И лишь благодаря опубликованному снимку правда вышла наружу», - рассказала Марис Мооритс, руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра.

Саперы центра обезвредили снаряд в предусмотренном для этого месте.