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Юрченко возглавит Ласнамяэ с октября, ее оклад превысит 6300 евро

Редактор: rus.postimees.ee
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Кандидат от социал-демократов на пост старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Кандидат от социал-демократов на пост старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Фото: Sander Ilvest

Недавно сменившая Центристскую партию на Социал-демократическую Юлианна Юрченко во второй раз в политической карьере вступит в должность старейшины столичного района Ласнамяэ 1 октября, пишет Rus.ERR.

Это предусматривает проект распоряжения, которое на своем заседании во вторник, 17 сентября, планирует утвердить столичная городская управа.

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Из документа следует, что в должности старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко будет зарабатывать 6368,62 евро в месяц. До своей отставки с этого поста в апреле 2024 года размер должностного оклада Юрченко был равен 5758 евро.

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