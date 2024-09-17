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«Я могу на нее положиться»: Урсула фон дер Ляйен представила Каю Каллас в должности зампреда Еврокомиссии (4)

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен показывает на российский берег во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас осмотра эстонско-российской границы недалеко от моста между Нарвой и Ивангородом, 10 октября 2022 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен показывает на российский берег во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас осмотра эстонско-российской границы недалеко от моста между Нарвой и Ивангородом, 10 октября 2022 года. Фото: REUTERS / Janis Laizans

Урсула фон дер Ляйен представила обновленный состав Европейской комиссии. Будущая глава евродипломатии Кая Каллас вступит в должность 1 ноября.

Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила обновленный состав Европейской комиссии.

«Команда компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе. За более крепкий Союз. За более безопасную Европу. За более конкурентоспособную Европу», - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте X, публикуя запись презентации.

Представляя экс-премьера Эстонии Каю Каллас в роли Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, фон дер Ляйен заявила, что может положиться на своего нового заместителя.

«Кая Каллас, как вы уже знаете, станет нашим высоким представителем и вице-президентом. Мы живем в эпоху геостратегического соперничества и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должны разрабатываться с учетом этой реальности и в большей степени соответствовать нашим собственным интересам. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что Кая объединит все это и станет мостом между нашей внутренней и внешней политикой, а также обеспечит наличие у нас геополитической комиссии», - заявила глава еврокомиссии 17 сентября.

Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JOHN THYS / AFP

Публикуя имена всех членов нового состава Еврокомиссии, который начнет свою работу 1 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что каждый член ее команды «привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу».

«Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели. Чтобы сделать Европу сильнее», - заявила глава Еврокомиссии.

В начале сентября Партия реформ получила известие о том, что фигура номер один в ее истории Сийм Каллас покидает Рийгикогу и активную политику. Тогда же на съезде Партии реформ прозвучала резкая и откровенная прощальная речь его дочери, бывшего премьер-министра Каи Каллас, напоминает Postimees.

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