«Команда компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе. За более крепкий Союз. За более безопасную Европу. За более конкурентоспособную Европу», - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте X, публикуя запись презентации.

«Кая Каллас, как вы уже знаете, станет нашим высоким представителем и вице-президентом. Мы живем в эпоху геостратегического соперничества и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должны разрабатываться с учетом этой реальности и в большей степени соответствовать нашим собственным интересам. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что Кая объединит все это и станет мостом между нашей внутренней и внешней политикой, а также обеспечит наличие у нас геополитической комиссии», - заявила глава еврокомиссии 17 сентября.