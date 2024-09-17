Урсула фон дер Ляйен представила обновленный состав Европейской комиссии. Будущая глава евродипломатии Кая Каллас вступит в должность 1 ноября.
«Я могу на нее положиться»: Урсула фон дер Ляйен представила Каю Каллас в должности зампреда Еврокомиссии (4)
Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила обновленный состав Европейской комиссии.
«Команда компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе. За более крепкий Союз. За более безопасную Европу. За более конкурентоспособную Европу», - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте X, публикуя запись презентации.
Today I’m presenting my team for the next five years.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024
A team of competent and motivated women and men ready to work together.
For a stronger Union.
For a more secure Europe.
For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ
Представляя экс-премьера Эстонии Каю Каллас в роли Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, фон дер Ляйен заявила, что может положиться на своего нового заместителя.
«Кая Каллас, как вы уже знаете, станет нашим высоким представителем и вице-президентом. Мы живем в эпоху геостратегического соперничества и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должны разрабатываться с учетом этой реальности и в большей степени соответствовать нашим собственным интересам. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что Кая объединит все это и станет мостом между нашей внутренней и внешней политикой, а также обеспечит наличие у нас геополитической комиссии», - заявила глава еврокомиссии 17 сентября.
Публикуя имена всех членов нового состава Еврокомиссии, который начнет свою работу 1 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что каждый член ее команды «привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу».
«Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели. Чтобы сделать Европу сильнее», - заявила глава Еврокомиссии.
Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024
Together, we will be one team, working towards one common goal.
To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t
В начале сентября Партия реформ получила известие о том, что фигура номер один в ее истории Сийм Каллас покидает Рийгикогу и активную политику. Тогда же на съезде Партии реформ прозвучала резкая и откровенная прощальная речь его дочери, бывшего премьер-министра Каи Каллас, напоминает Postimees.