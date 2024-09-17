СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение тещи, пожар на станции переработки отходов, кража электровелосипеда

Насилие

13 сентября в Мустамяэ возник конфликт, в ходе которого 62-летний мужчина избил свою сожительницу, а в Хааберсти 36-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу. Оба участника конфликта в Хааберсти были в состоянии алкогольного опьянения.

Также 13 сентября в Кохтла-Ярве женщина напала на своего сожителя и отобрала у него телефон и деньги. В присутствии полиции женщина вернула пострадавшему его вещи, после чего была задержана полицией по подозрению в совершении преступления.

Вечером 13 сентября в квартире в волости Кохила 43-летняя женщина напала на своего мужа с ножом и причинила ему телесные повреждения. Полиция задержала нападавшую по подозрению в преступлении.

В ночь на 14 сентября в волости Алутагузе нетрезвая женщина напала на мужчину и свою совершеннолетнюю дочь. Полиция задержала нападавшую по подозрению в совершении преступления.

14 сентября в баре в Кристине неизвестный избил 63-летнего мужчину, а в Ласнамяэ 37-летний мужчина избил тещу. Обе стороны конфликта в Ласнамяэ находились в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в Палдиски 43-летний мужчина ударил 33-летнего ножом в бедро. Нападавший был задержан полицией.

15 сентября на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ неизвестные избили 38-летнего мужчину.

В этот же день полиция получила вызов на Таллиннское шоссе в Нарве, где к заявителю подошел неизвестный мужчина и достал предмет, похожий на оружие.