Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиение тещи в Ласнамяэ, а также о краже электровелосипеда в Хааберсти. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на станции переработки отходов в Ласнамяэ и о застрявшей на домике девочке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение тещи, пожар на станции переработки отходов, кража электровелосипеда
Насилие
13 сентября в Мустамяэ возник конфликт, в ходе которого 62-летний мужчина избил свою сожительницу, а в Хааберсти 36-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу. Оба участника конфликта в Хааберсти были в состоянии алкогольного опьянения.
Также 13 сентября в Кохтла-Ярве женщина напала на своего сожителя и отобрала у него телефон и деньги. В присутствии полиции женщина вернула пострадавшему его вещи, после чего была задержана полицией по подозрению в совершении преступления.
Вечером 13 сентября в квартире в волости Кохила 43-летняя женщина напала на своего мужа с ножом и причинила ему телесные повреждения. Полиция задержала нападавшую по подозрению в преступлении.
В ночь на 14 сентября в волости Алутагузе нетрезвая женщина напала на мужчину и свою совершеннолетнюю дочь. Полиция задержала нападавшую по подозрению в совершении преступления.
14 сентября в баре в Кристине неизвестный избил 63-летнего мужчину, а в Ласнамяэ 37-летний мужчина избил тещу. Обе стороны конфликта в Ласнамяэ находились в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день в Палдиски 43-летний мужчина ударил 33-летнего ножом в бедро. Нападавший был задержан полицией.
15 сентября на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ неизвестные избили 38-летнего мужчину.
В этот же день полиция получила вызов на Таллиннское шоссе в Нарве, где к заявителю подошел неизвестный мужчина и достал предмет, похожий на оружие.
15 сентября в поселке Аэспа волости Кохила 55-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, нанес травмы двум женщинам. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу для медицинского осмотра. Полиция задержала нападавшего по подозрению в преступлении.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
13 сентября на Палдиском шоссе в Хааберсти был украден пристегнутый электровелосипед светлого цвета, стоявший перед домом. Ущерб оценивается примерно в 1500 евро. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
15 сентября поступило сообщение о взломе гаража на улице Ротерманни в Кесклинне и краже электросамоката. Ущерб и точные обстоятельства происшествия уточняются.
В период с 13 по 14 сентября в Нарве из подъезда дома на улице Вестервалли был украден велосипед. Ущерб составляет около 250 евро.
14 сентября в Тапа на улице Пикк был украден неоново-зеленый велосипед вместе с велосипедной сумкой, в которой находились телефон Nokia и кошелек. Ущерб составляет около 486 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четверых граждан России, трех граждан Молдовы, двух граждан Грузии и одного гражданина Колумбии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России и двух граждан Беларуси, одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
13 сентября гражданину Республики Узбекистан 1991 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года, поскольку он незаконно находился на территории зоны с 11.04.2024.
В этот же день на погранпункте Лухамаа был проверен гражданин России, который находился в Шенгенской зоне 148 дней без законных оснований, из которых два дня - в Эстонии. Ему было вынесено предписание покинуть Эстонию.
14 сентября пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водителю маломерного судна был назначен штраф в размере 200 евро.
Пожары
13 сентября в 18:08 спасатели были вызваны в деревню Катазе волости Алутагузе где загорелась баня, пристроенная к жилому дому. Жители смогли потушить огонь самостоятельно, но из утеплителя дома все еще шел дым. Спасатели вскрыли конструкции и окончательно потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
14 сентября в 17:08 спасатели получили вызов на улицу Лехола в поселок Луйге волост Кийли, где горел каменный дом. Все жители покинули здание, и хозяин пытался тушить огонь садовым шлангом. Первым на место прибыли спасатели Юри, которые увидели, что огонь перекинулся на теплицу, находящуюся на участке. В жилой дом вошли спасатели в противодымном снаряжении, а спасатели-добровольцы тушили огонь снаружи. Когда пламя было потушено, начались работы по вскрытию конструкций крыши для обнаружения очагов возгорания. Пожар был ликвидирован к 19:34, никто не пострадал. Причина пожара будет установлена в ходе расследования.
15 сентября в 11:11 поступил вызов на улицу Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ, где на территории станции переработки отходов загорелся контейнер с макулатурой. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание в металлическом контейнере, полном бумаги и картона, которые подавались в пресс. Спасатели отключили электричество, и пожар был ликвидирован к 11:54. Для тушения помог экскаватор, который разбросал груды бумаги, чтобы спасатели могли их промыть. Возможно, причиной пожара стало попадание постороннего предмета в контейнер. После тушения за ситуацией продолжил следить представитель объекта.
В этот же день в 22:15 в Центр тревоги поступил вызов, что в деревне Раякюла волости Алутагузе загорелась баня. В окнах жилого дома видели свет, но людей не было видно. Когда спасатели прибыли на место, баня уже горела открытым пламенем. Жителей дома разбудили. К 22:54 огонь был локализован, угрозы для других строений не было. Баня сгорела, причина пожара пока неизвестна.
ДТП
14 сентября в 17:15 спасатели прибыли на улицу Эрика в Пыхья-Таллинн, где автомобиль врезался в фонарный столб. Спасатели отсоединили клеммы аккумулятора автомобиля, чтобы предотвратить риск возгорания, и покрыли масла абсорбентом. Аварийная бригада уличного освещения занималась ремонтом столба, а полицией продолжила разбираться с происшествием.
16 сентября в 07:52 спасатели выехали на шоссе Кейла-Хаапсалу в поселок Васалемма волости Ляэне-Харью, где столкнулись два легковых автомобиля. Один из автомобилей задымился в результате аварии. Спасатели Кейла отсоединили аккумуляторные клеммы на транспортных средствах, чтобы исключить риск возгорания. Медики осмотрели водителей на месте. Спасатели расчистили и освободили проезжую часть.
Прочее
В минувшую пятницу в Мустамяэ на человека упал электрический столб. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Сильный дождь, который прошел в столице в субботу вечером, вызвал наводнение в автодорожном туннеле Ярвевана. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
14 сентября в 16:11 спасатели прибыли на улицу Уускюла в Нарве, где маленькая девочка залезла на крышу домика на детской площадке и не смогла самостоятельно спуститься. Спасатели сняли девочку с высоты около трех метров, с ней все было в порядке.