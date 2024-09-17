Руководитель Ragn-Sells и председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало сказала, что двухпроцентный налог на прибыль - не станет смертельным ударом, но более пугающей выглядит перспектива, что под давлением соцдемов для предприятий будет введен 20-процентный постоянный налог.
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Глава компании Ragn-Sells: от налога на прибыль у меня кровь стынет в жилах
Перевод: София Солдатенко
«Налог на прибыль предприятий вполне реально пережить в краткосрочной перспективе, и, вероятно, мы как предприниматели сможем справиться с этим, - сказала Реало. - Что повлечет за собой налог на прибыль? В краткосрочной перспективе потерять прибыль можно с помощью различных методов: каждый, кто руководит предприятием, знает, что при обесценивании активов прибыль исчезнет в балансе или делаются инвестиции, которые быстро амортизируются».