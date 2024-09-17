Глава компании Ragn-Sells: от налога на прибыль у меня кровь стынет в жилах

«Налог на прибыль предприятий вполне реально пережить в краткосрочной перспективе, и, вероятно, мы как предприниматели сможем справиться с этим, - сказала Реало. - Что повлечет за собой налог на прибыль? В краткосрочной перспективе потерять прибыль можно с помощью различных методов: каждый, кто руководит предприятием, знает, что при обесценивании активов прибыль исчезнет в балансе или делаются инвестиции, которые быстро амортизируются».