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Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко решила отказаться от экскурсий в Пюхтицкий монастырь

Редактор: rus.postimees.ee
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Юлианна Юрченко.
Юлианна Юрченко. Фото: tallinnlv.ee

Возвращающаяся 1 октября на пост старейшины столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко пока не планирует возобновлять для жителей автобусные экскурсии в Пюхтицкий монастырь, пишет Rus.ERR.

Об этом Юрченко, недавно сменившая Центристскую партию на Социал-демократическую, на прошлой неделе рассказала на заседании Ласнамяэского районного совета, отвечая на вопросы членов этого органа.

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Она подтвердила, что во время ее предыдущей работы на посту старейшины такие экскурсии действительно проводились.

«Действительно, в настоящее время экскурсии в Куремяэ не планируются, и я остаюсь при мнении, что пока государство и представители церкви не смогут найти компромисс, я не буду возвращаться к этому вопросу. При этом я надеюсь, что этот компромисс будет достигнут», - рассказала Юлианна Юрченко на заседании Ласнамяэского районного совета.

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