В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Накануне парламент Грузии принял закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»

На следующий день полиция Грузии отчиталась о задержании подозреваемого: это мужчина 1998 года рождения, ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Согласно версии полиции, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил Абрамидзе ножом. Ему грозит пожизненное заключение.

Кесария Абрамидзе - одна из наиболее известных в Грузии трансгендерных моделей. В 2018 году она представляла страну на конкурсе красоты Miss Trans Star International.

На днях в Грузии приняли закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»

На этой неделе парламент Грузии одобрил закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».

На рассмотрение закон внесла правящая в стране партия «Грузинская мечта».

Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. За проведение таких процедур предусматривается уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на «популяризацию» однополых отношений. Запрещается также проводить публичные собрания (митинги или шествия), направленные на «пропаганду» ЛГБТК+.