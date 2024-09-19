Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег

Данчак приговорен к двум годам тюремного заключения (этот срок включает проведенное под стражей время) и освобожден от отбывания условного срока наказания.

Подсудимые обвинялись в отмывании денег в связи с деятельностью GFC Good Finance Company AS.

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Отмыванию денег предшествовало присвоение яхты Alexandra, по которому в Италии возбудили уголовное дело. Яхта принадлежала фирме Crosspoint International Logistics S.A. Капитан яхты продал ее 20 сентября 2017 года за 3,2 млн евро фирме Crosspoint Ltd. Капитан не был уполномочен совершать эту сделку, Crosspoint S.A. не поступили деньги. Crosspoint Ltd. использовала для перевода полученных от перепродажи яхты средств различным китайским фирмам услуги GFC.

Окружной суд решил, что, несмотря на недостатки в работе GFC, в действиях Ярвисте и Дремова нет признаков отмывания денег или содействия ему. В то же время, по мнению суда, действия Данчака способствовали отмыванию денег.

В начале года госсуд оправдал Ярвисте по делу о попытке присвоения имущества клиентов компании GFC Good Finance, но направил уголовное дело в окружной суд на новое рассмотрение дела по обвинению в отмывании денег в новом составе суда.

Согласно действовавшей на момент событий, описанных в обвинительном заключении, формулировке обвинения, для того чтобы быть осужденным по делу об отмывании денег, человек должен был знать о преступном происхождении отмываемых денег. Коллегия Госсуда по уголовным делам пришла к выводу, что уездный суд не дал достаточной оценки тому, знали ли подсудимые о происхождении денег.

Решение суда может быть оспорено в Госсуде в течение 30 дней.