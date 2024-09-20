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Суд по делу о смертельном ДТП на Лаагна-теэ начнется в октябре

Редактор: rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Харьюский уездный суд во второй половине октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела об аварии на Лаагна-теэ в столичном районе Ласнамяэ, в которой 18 апреля погибла переходившая дорогу по пешеходному переходу 60-летняя женщина, сбитая автомобилем с нетрезвым водителем за рулем. В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний мужчина, пишет Rus.ERR.

Соответствующей договоренности судья по этому делу, адвокат обвиняемого и прокурор достигли на предварительном заседании, состоявшемся 19 сентября.

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Она предусматривает, что судебное следствие начнется 21 октября. Дело будет рассматриваться в порядке общего производства.

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