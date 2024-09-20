Суд по делу о смертельном ДТП на Лаагна-теэ начнется в октябре

Харьюский уездный суд во второй половине октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела об аварии на Лаагна-теэ в столичном районе Ласнамяэ, в которой 18 апреля погибла переходившая дорогу по пешеходному переходу 60-летняя женщина, сбитая автомобилем с нетрезвым водителем за рулем. В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний мужчина, пишет Rus.ERR.