Харьюский уездный суд во второй половине октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела об аварии на Лаагна-теэ в столичном районе Ласнамяэ, в которой 18 апреля погибла переходившая дорогу по пешеходному переходу 60-летняя женщина, сбитая автомобилем с нетрезвым водителем за рулем. В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний мужчина, пишет Rus.ERR.
Суд по делу о смертельном ДТП на Лаагна-теэ начнется в октябре
Соответствующей договоренности судья по этому делу, адвокат обвиняемого и прокурор достигли на предварительном заседании, состоявшемся 19 сентября.
Она предусматривает, что судебное следствие начнется 21 октября. Дело будет рассматриваться в порядке общего производства.