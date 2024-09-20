«Опасный вольнодумец»: в Эстонии ополчились на правоведа Рейна Мюллерсона». Так озаглавило российское издание новость о том, как общественность отнеслась к посещению Рейном Мюллерсоном этим летом форума в Петербурге. Сам он объясняет свое участие в мероприятии академической свободой и глубоким проникновением в суть войны. Разбираемся, за что все же Рейна Мюллерсона лишили статуса профессора- эмеритуса.
Вольнодумец или коллаборант? Изгнанный из Таллиннского университета Мюллерсон агентом РФ себя не считает (6)
В понедельник сенат Таллиннского университета решил лишить Рейна Мюллерсона почетного статуса. Поводом для такого шага стало участие Мюллерсона в конференции, организованной Министерством юстиции Российской Федерации этим летом.
Зная, что университет решил прекратить сотрудничество с российскими государственными учреждениями, Мюллерсон все же принял участие в организованном российским государством мероприятии и выступил в обсуждениях вместе с ведущими российскими политиками.
Рейн Мюллерсон с такой позицией университета не согласен и разослал на эту тему открытое письмо. Оно очень длинное, поэтому изложим основные его тезисы и аргументы, приведенные профессором в собственную защиту.
Рейн Мюллерсон пишет, что он не одобряет политику России в отношении Украины, но его взгляды на войну в Украине не совпадают с господствующими на Западе и особенно в Эстонии взглядами. При этом он ссылается на то, что на Западе есть и другие исследователи, которые мейнстримное отношение к России не разделяют.
Академическая свобода vs мораль
Этот его аргумент касается академической свободы, а также свободы слова, мысли и передвижения. Он отмечает, что его отличие от основного взгляда на политику России в мире состоит в том, что он «идет дальше и копает гораздо глубже». Он указывает например, что «так называемые Минские соглашения, которые гарантировали Германия и Франция, не были предназначены для выполнения».
Профессор считает, что они были необходимы для того, чтобы вооружить Украину для войны с Россией и их невыполнение стало одним из факторов, приведших к войне. Дальше он пишет, что Украина и Россия практически готовы прекратить войну, но этому противостоят - в основном - англосаксы.
О том, что Украина - независимое государство, подвергшееся агрессии со стороны России в 2014 году, Мюллерсон тут не пишет, как и о том, как сегодня украинское общество, украинская армия и власть относятся к такому утверждению. Рейн Мюллерсон называет это «своим пониманием войны».
Свое посещение Петербурга Рейн Мюллерсон объясняет в письме тем, что не хочет оставаться в неведении насчет того, что происходит, а общение только с единомышленниками бессмысленно.
«В настоящее время, когда общение с Россией ограничено и пропагандистская война как на Западе, так и на Востоке перешла все границы, необходимо использовать все возможности, чтобы увидеть своими глазами и услышать своими ушами то, что происходит за границей», - пишет он в письме.
Мюллерсон также пишет, что его действия продиктованы свободой: «Я ценю академическую свободу и свободу мысли и слова в целом, а также свободу передвижения. Тем более, что эти ценности были очень ограничены в моей юности, как наверняка помнят некоторые члены Сената. Я ненавижу любое мышление в одном направлении».
Свое участие в Петербургском юридическом форуме он никак не может назвать сотрудничеством с российскими институтами: «Я принимал участие в мероприятиях, финансируемых организаторами в Китае, арабских странах и Центральной Азии, и использовал эти мероприятия в своих академических интересах».
В защиту Рейна Мюллерсона выступило Посольство РФ в Эстонии. На странице посольства в сети Facebook появился пост, в котором посольство «констатирует пещерную русофобию в Таллинском университете».
Российский МИД в лице посольства считает, что лишение Мюллерсона статуса профессора- эмеритуса университета «лишь за то, что он осмелился принять участие в XII Петербургском международном юридическом форуме - очередной пример гонений на представителей научных и преподавательских кругов, имеющих собственную точку зрения».
Мюллерсона в посте называют всемирно признанным профессионалом и указывают, что решение вряд ли повредит репутации профессора, но вынуждает усомниться в авторитете ВУЗа.
Не прошло незамеченным письмо и для эстонских лидеров мнений. Писатель, японист, профессор Таллиннского университета Рейн Рауд тоже написал пост о письме Мюллерсона.
«Конечно, никто не должен быть лишен академического статуса за свои взгляды. Например, если врач выступает за эвтаназию и активно занимает позицию по этому вопросу, даже если это запрещено законом, в этом нет ничего предосудительного, пишет Рауд. - Но когда мнения превращаются в действия и (продолжая этот радикальный пример) медик начинает проводить эвтаназию по собственному усмотрению, ситуация становится совершенно иной».
По мнению Рейна Рауда, сотрудничество с институтами страны-агрессора, которую университет прекратил, и выступление в качестве представителя своей страны и университета в одной панели с ведущими российскими политиками является реальным действием, которое может быть использовано как доказательство тому, что «дескать, эстонские интеллектуалы не согласны с курсом своего правительства».
«Статус - это не просто честь, но и часть различных нарративов», - пишет Рауд. Он считает, что если университет хочет избежать использования своего наименования в деятельности, имеющей отношение к войне, у него может не быть другого выбора, кроме как принять такое решение.
Пост Рейна Рауда прокомментировала министр образования Кристина Каллас, которая тоже много лет преподавала в университете и руководила Нарвским колледжем. Она пишет, что ей совершенно непонятно, как человек может прятаться за академической свободой, игнорируя все вопросы морали.
«Оправдывает ли академический интерес принятие предложения о сотрудничестве от режима, совершившего преступления против человечности? А чем еще была эта поездка туда за счет путинского режима, кроме принятия предложения о сотрудничестве?».
Чем известен профессор Рейн Мюллерсон и привлекал ли он внимание общественности раньше? Привлекал, и не раз. В 2018 году Мюллерсон попал на страницы Ежегодника КаПо. Мюллерсон заявлял, что аннексия Крыма Россией позволила предотвратить кровопролитие, которое сейчас можно наблюдать в Донбассе.
Он считает, что западные журналисты замалчивают происходящее в Крыму, но «большинство уже понимает, что Крым Украине не вернуть. Это исключено по многим причинам. И не только по геополитическим».
В Крымских изданиях после его аннексии Россией публиковались интервью Рейна Мюллерсона. В частности, он говорил, что в Крыму спокойнее, чем в Европе, а украинцы сами виноваты: «Я, конечно, болею за Украину. Но то, что там творится, может привести к гибели Украины как государства - и Россия здесь ни при чём».
Также он говорит: «Если Украина действительно вступила бы в НАТО, Крым стал бы плацдармом для дальнейшего окружения России базами НАТО. И Севастополь - это самая удобная морская база. Так что это действительно был вопрос национального выживания».
Рейн Мюллерсон регулярно появлялся на российских телеэкранах как «дежурный эстонский политолог». Он член Валдайского клуба, вхож в круг кремлевских политологов. Так, в 2015 году, после начала военной агрессии против Украины, Мюллерсон выступал на Валдайском форуме в Сочи.
На этом форуме он сказал в одном из интервью: «Мне очень понравилось выступление бывшего министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена, который сказал лаконично: "Россия вернулась". Она вернулась в мировую политику. Именно так он охарактеризовал начало операции РФ в Сирии. Я солидарен с такой оценкой».
В своем докладе на этом форуме профессор говорил о невозможности современного миропорядка без вхождения России в круг самых влиятельных государств. Он считает, что крупные державы, такие как США, Китай, Россия, Индия и Евросоюз, должны договариваться между собой по всем важным вопросам мира и экономики.
Подобных высказываний достаточно, чтобы представлять научные взгляды Рейна Мюллерсона. Остается только упомянуть, что Рейн Мюллерсон окончил в 1976 году юридический и филологический факультеты МГУ, работал в Институте государства и права АН СССР.
В 2019 году он получил Орден Дружбы от российского государства за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Указ подписан Владимиром Путиным.