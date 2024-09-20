В понедельник сенат Таллиннского университета решил лишить Рейна Мюллерсона почетного статуса. Поводом для такого шага стало участие Мюллерсона в конференции, организованной Министерством юстиции Российской Федерации этим летом.

Зная, что университет решил прекратить сотрудничество с российскими государственными учреждениями, Мюллерсон все же принял участие в организованном российским государством мероприятии и выступил в обсуждениях вместе с ведущими российскими политиками.

Рейн Мюллерсон с такой позицией университета не согласен и разослал на эту тему открытое письмо. Оно очень длинное, поэтому изложим основные его тезисы и аргументы, приведенные профессором в собственную защиту.

Профессор-эмеритус Таллиннского университета Рейн Мюллерсон на юридическом форуме, организованном Министерством юстиции России. 27 июня 2024 года. Фото: IMAGO / Alexei Danichev / IMAGO / SNA

Рейн Мюллерсон пишет, что он не одобряет политику России в отношении Украины, но его взгляды на войну в Украине не совпадают с господствующими на Западе и особенно в Эстонии взглядами. При этом он ссылается на то, что на Западе есть и другие исследователи, которые мейнстримное отношение к России не разделяют.

Академическая свобода vs мораль

Этот его аргумент касается академической свободы, а также свободы слова, мысли и передвижения. Он отмечает, что его отличие от основного взгляда на политику России в мире состоит в том, что он «идет дальше и копает гораздо глубже». Он указывает например, что «так называемые Минские соглашения, которые гарантировали Германия и Франция, не были предназначены для выполнения».