Действующее пособие по безработице скоро отменят. Профсоюзы против

Размер пособия по безработице в базовом тарифе привязан к минимальной заработной плате, т.е. составляет 50 процентов минимальной заработной платы предыдущего календарного года. Продолжительность выплаты пособия по безработице по базовой ставке составит до 180 календарных дней. В условиях высокого уровня безработицы этот срок автоматически будет продлеваться на 60 дней до 240 календарных дней.

Изменения в системе пособий по безработице не затрагивают права граждан регистрироваться в качестве безработных, получать услуги рынка труда и субсидии рынка труда. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. До конца октября 2024 года Министерство экономики и коммуникаций передаст правительству проект закона о страховании по безработице.

Профсоюзы Эстонии критикуют планы отмены пособий по безработице

Еще в апреле этого года председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Кайя Васк критикует план экономии правительства путем изъятия денег из Кассы по безработице и отмены пособий по безработице.

«Перед принятием нового закона о страховании от безработицы важно провести тщательный расчет, чтобы иметь четкое представление об источнике покрытия будущих расходов Кассы по безработице, - пишет Васк на сайте EAKL. - Кроме того, как представитель работников, я ни в коем случае не могу поддержать план правительства сэкономить 70 миллионов евро за четыре года, взяв эти деньги из Кассы по безработице. Безработные находятся в уязвимом положении из-за потери привычного дохода, и сокращение государственного дефицита за счет нуждающихся не имеет ни морального, ни этического оправдания».

Хотя составители законопроекта признают, что увеличение расходов будет означать выбор для совета Кассы по безработицы - в том числе возможное повышение налоговой ставки на страхование от безработицы - уже ясно, что правительство и составители бюджета должны вернуться к исходной точке и, обсуждая с партнерами в социальной сфере, найти приемлемые для всех сторон решения планируемой реформы и изменений, отмечает Васк.

По ее словам, существует риск, что Касса по безработице будет вынуждена повысить налог на страхование от безработицы, чтобы справиться с новыми обязательствами. Это может привести к закрытию Кассы по безработице в ситуации, когда ресурсов не хватает, а налоговое бремя на работников растет.

По словам Васк, системы пособий по прожиточному минимуму и услуг рынка труда относительно разобщены и не оказывают достаточной помощи в решении проблем, возникающих из-за безработицы. Это может оставить безработных, находящихся между двумя системами, без необходимой им помощи. После потери работы доходы людей могут упасть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум все еще слишком мал, чтобы помочь безработным выбраться из абсолютной бедности. Так, по данным Департамента статистики, процент безработных, живущих в абсолютной бедности, увеличился в два с половиной раза, достигнув уже 18 процентов.

Среднее число получателей пособия по безработице в Кассе по безработице в этом году составило 13 115 человек в месяц, а общая сумма выплат - 12,31 миллиона евро.

«Как председатель EAKL, я хотела бы, чтобы выплаты по страхованию от безработицы сохранились на нынешнем уровне», - отмечает Васк.