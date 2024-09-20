На состоявшемся в четверг заседании кабинета министров правительство одобрило предложение Министерства экономики и коммуникаций продолжить изменение системы пособий по безработице, цель которого – упростить ее и сделать более справедливой.
Действующее пособие по безработице скоро отменят. Профсоюзы против
Если в настоящее время действует смешанная схема пособий по безработице и страхования от безработицы, то в дальнейшем она будет заменена единой схемой страхования от безработицы. Это означает, что в дополнение к существующему пособию по безработице законопроектом предполагается создается новое, базовое пособие по безработице, а пособие по безработице в нынешнем виде действовать перестанет.
«Нынешняя система пособий по безработице была создана более 20 лет назад и уже не отвечает поставленным целям и потребностям сегодняшнего дня. Кроме того, пособие по безработице в его нынешнем виде частично выполняет роль прожиточного пособия, и сохранять двойное пособие нецелесообразно», - заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
По его словам, новая система страхования по безработице будет более понятной и справедливой для людей.
«Люди, внесшие свой вклад в систему страхования, также получат необходимую поддержку в случае потери работы. Также в новой системе оба пособия учитывают экономическую ситуацию, а это значит, что если безработица выше, то и выплата пособий будет дольше. Таким образом, мы гарантируем, что безработные смогут адекватно справиться с ситуацией, в то же время мы не создаем ловушку безработицы и мотивируем людей вернуться на рынок труда», - пояснил Кельдо.
В результате изменения при потере работы человеку будет выплачиваться либо нынешнее пособие по безработице, основанное на доходе, либо новое пособие по страхованию от безработицы по базовой ставке (минимальное пособие с единой ставкой и продолжительностью). Право на базовое пособие по безработице имеют люди, уплатившие взносы по страхованию от безработицы, так же, как и на пособие по безработице, основанное на доходе.
Размер пособия по безработице в базовом тарифе привязан к минимальной заработной плате, т.е. составляет 50 процентов минимальной заработной платы предыдущего календарного года. Продолжительность выплаты пособия по безработице по базовой ставке составит до 180 календарных дней. В условиях высокого уровня безработицы этот срок автоматически будет продлеваться на 60 дней до 240 календарных дней.
Изменения в системе пособий по безработице не затрагивают права граждан регистрироваться в качестве безработных, получать услуги рынка труда и субсидии рынка труда. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. До конца октября 2024 года Министерство экономики и коммуникаций передаст правительству проект закона о страховании по безработице.
Профсоюзы Эстонии критикуют планы отмены пособий по безработице
Еще в апреле этого года председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Кайя Васк критикует план экономии правительства путем изъятия денег из Кассы по безработице и отмены пособий по безработице.
«Перед принятием нового закона о страховании от безработицы важно провести тщательный расчет, чтобы иметь четкое представление об источнике покрытия будущих расходов Кассы по безработице, - пишет Васк на сайте EAKL. - Кроме того, как представитель работников, я ни в коем случае не могу поддержать план правительства сэкономить 70 миллионов евро за четыре года, взяв эти деньги из Кассы по безработице. Безработные находятся в уязвимом положении из-за потери привычного дохода, и сокращение государственного дефицита за счет нуждающихся не имеет ни морального, ни этического оправдания».
Хотя составители законопроекта признают, что увеличение расходов будет означать выбор для совета Кассы по безработицы - в том числе возможное повышение налоговой ставки на страхование от безработицы - уже ясно, что правительство и составители бюджета должны вернуться к исходной точке и, обсуждая с партнерами в социальной сфере, найти приемлемые для всех сторон решения планируемой реформы и изменений, отмечает Васк.
По ее словам, существует риск, что Касса по безработице будет вынуждена повысить налог на страхование от безработицы, чтобы справиться с новыми обязательствами. Это может привести к закрытию Кассы по безработице в ситуации, когда ресурсов не хватает, а налоговое бремя на работников растет.
По словам Васк, системы пособий по прожиточному минимуму и услуг рынка труда относительно разобщены и не оказывают достаточной помощи в решении проблем, возникающих из-за безработицы. Это может оставить безработных, находящихся между двумя системами, без необходимой им помощи. После потери работы доходы людей могут упасть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум все еще слишком мал, чтобы помочь безработным выбраться из абсолютной бедности. Так, по данным Департамента статистики, процент безработных, живущих в абсолютной бедности, увеличился в два с половиной раза, достигнув уже 18 процентов.
Среднее число получателей пособия по безработице в Кассе по безработице в этом году составило 13 115 человек в месяц, а общая сумма выплат - 12,31 миллиона евро.
«Как председатель EAKL, я хотела бы, чтобы выплаты по страхованию от безработицы сохранились на нынешнем уровне», - отмечает Васк.