ОПРОС НЕДЕЛИ «Разбогатеть можно, только продавая»: верят ли жители Эстонии в слепую удачу и лотерею

Тамара, пенсионерка

Тамара. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Лотерейные билеты не покупаю. Никогда не выигрывала. Когда-то покупала, но теперь нет. Это давно было.

Роман, пенсионер

Роман. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Конечно, покупал. «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку». Но разбогатеть можно, только продавая. У меня рядом киоск, там товарищи постоянно покупают. Я говорю киоскерше: «Ты газет меньше продаешь». Так что те, кто продают, те могут разбогатеть. Я недавно читал, кто-то пол «лимона» выиграл. Но у меня чувство скепсиса.

Ирина, домохозяйка

Ирина. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Я не считаю, что можно разбогатеть, покупая лотерейные билеты, и не покупаю их. Не верю в чудо, в работу только. Две секунды хочется тоже купить, если читаю о чьем-то выигрыше, а потом забываю.

Мария, продавец

Мария. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Редко, но покупаю. Разбогатеть… Не думаю, что можно. Я не верю, что выиграю миллион, но какие-то деньги выигрывала. Было 50, 100 евро. Если я в течение пяти лет периодически покупаю билеты, а выигрываю один раз 100 евро, то это окупается.

Роксана, домохозяйка

Роксана. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Я не покупаю, но, наверное, можно что-то выиграть. Тут на удачу надо полагаться. Иногда хочется самой попробовать, но, опять-таки, думаешь, а вдруг не попадется…

Татьяна, безработная

Татьяна. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Я не верю, что можно разбогатеть. Если это удача, то да, но это не про меня. Если кто-то выигрывает, мне не хочется также. Я трезво оцениваю ситуацию.

Владимир, слесарь

Владимир. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Зависит от удачи, конечно. Покупаю редко, если захотелось - пошел, купил. Выигрывал очень мало, 5-10 евро. Потратил на это, наверное, столько же. Я не фанат этого.

Владимир, пенсионер

Владимир. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Я никогда не покупал, но анекдот знаю. Один мужик все время богу молился, чтобы выиграть. Ничего не получалось. Ангелы богу говорят: «Так он уже так долго молится, сделай, чтобы он выиграл!» А бог отвечает: «Я не против. Но пусть хоть билет купит».

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