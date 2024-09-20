Парламентская группа Эстония-Израиль выступила с заявлением, в котором осуждает голос, который представитель Эстонии отдал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке за резолюцию, выражающую поддержку Международному суду (ICJ) и призывающую Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий.
Парламентская группа Эстония-Израиль осудила деятельность Эстонии в ООН
Парламентская группа считает, что в резолюции Израилю ставят ряд нереалистичных ультиматумов и что страны мира фактически призвали к оружейному эмбарго в отношении Израиля.
В среду Генассамблея ООН одобрила резолюцию с требованием прекратить израильскую оккупацию палестинских территорий в течение 12 месяцев и ввести санкции в случае отказа сделать это.
124 государства поддержали документ, 14 проголосовали против, в том числе США и Израиль, еще 43 воздержались. Представитель ЭР в ООН проголосовал за принятие резолюции.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, члена партии «Ээсти 200», для Эстонии важен мировой порядок, основанный на правилах, и международное право должно применяться ко всем государствам-членам ООН.