Колонка Postimees Великий исход 1944 года: наша память – наше тайное оружие

Борьба с подобными вещами начинается с воспоминаний и разговора о них. Ведь если твою историю никто не знает, то и вспоминать нечего.

«Люди не живут вечно, и если человек не рассказывает свою историю, история исчезает вместе с ним», - отмечается в редакционной статье Postimees.

Накануне историк и археолог Мати Мандель рассказал на страницах издания о том, что впервые узнал о «парнях адмирала Питки» только в семидесятых годах.

Мы знаем и историю ликвидации концлагеря Клоога и совершенных в то время массовых убийствах евреев. По понятным причинам, после войны об этом не хотели много говорить.

«Неважно как, главное, что мы помним. Даже самое безнадежное сопротивление имеет смысл, наши потери и страдания имеют смысл, только если мы помним», - подчеркивают журналисты Postimees.

И, конечно же, Великий исход 1944 года. Основанный по инициативе президента Тоомаса Хендрика Ильвеса Эстонский институт исторической памяти проделал большую работу, собрав данные почти по 65 тысячам беженцев.

«Мы точно знаем, откуда они бежали и куда они бежали, и эта информация развеивает очень многие мифы. Один из них заключается в том, что среди бежавших преобладали интеллектуалы. Это не так», - говорится редакционной статье Postimees.

Помимо тех, кому удалось бежать по морю за границу, были тысячи других, кто по тем или иным причинам не уехал.

К примеру, в опубликованному накануне материале Postimees рассказывается о том, что три больших немецких корабля покинули Таллинн практически пустыми, поскольку люди увидели сине-белый флаг на башне Длинный Герман и решили остаться.

Адмирал Йохан Питка также призвал народ не покидать Эстонию, а сопротивляться.

В субботу в Пярну в Пярну открылся памятник Великому исходу скульптора Эло Лийва, в Таллинне в церкви Каарли звучит «Месса по невинно убиенным эстонцам» Раймо Кангро, а в Кейла прошла историческая конференция, посвященная сентябрьским боям 1944 года и «парням адмирала Питки».

В воскресенье, 22 сентября, мы отмечаем День Сопротивления – в честь этого по всей стране будут подняты государственные флаги и пройдут различные памятные мероприятия.

«Так что давайте все вместе вспомним прошлое и поднимем в воскресенье флаги – мы победили», - этими словами завершается редакционная статья Postimees.