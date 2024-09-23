«Никто не говорит по-эстонски», «какие есть методики»: Минобразования отвечает на острые вопросы родителей о переходе

Первая рекомендация для переходных классов – позвольте детям как можно больше выражать свои мысли, чтобы они научились составлять предложения. Уроки проводятся на эстонском языке, и если все занятия на уроке на эстонском, то происходит как пассивное, так и активное освоение языка.

По мнению родителя из Таллинна, в русских школах эстонский язык преподавался недостаточно хорошо. Поэтому и переход находится под угрозой. Почему эстонский язык до сих пор так плохо преподается и как это будут исправлять?

До 01.09.2023 объем уроков эстонского языка в 1-3 классах был очень маленьким, два урока в неделю. Поэтому полагаться только на уроки эстонского языка было бы слишком оптимистично. За последние 20 лет мы добились хороших результатов в классах языкового погружения, где предметное обучение по большей части ведется на эстонском.

Это принесло хорошие результаты и дает уверенность в том, что переход на эстонский язык обучения принесет хорошие и даже лучшие результаты. В первую очередь из-за того, что объем предметов на эстонском стал еще больше. Хорошие результаты показываются по всем предметам, не только по эстонскому языку.

Масса полезной информации о переходе на эстонский язык обучения собрана также на сайте Министерства образования и науки здесь.