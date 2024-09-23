Читатели Rus.Postimees адресовали в Министерство образования самые различные вопросы о переходе в школах и детских садах на эстонский язык обучения. Читайте, что тревожит родителей и как на это ответили в министерстве. В тексте есть полезные ссылки. Вскоре будет опубликована вторая часть вопросов и ответов. Задать свой вопрос можно здесь.
«Никто не говорит по-эстонски», «какие есть методики»: Минобразования отвечает на острые вопросы родителей о переходе
Напомним, что в 2024-2025 учебном году переход на эстонский язык обучения начался в детских садах, а также в первых и четвертых классах основных школ. Переход рассчитан до 2032 года, когда все классы школ полностью перейдут на эстонский.
Нарвитянин спрашивает: как поддерживать ребенка, если никто в семье не говорит по-эстонски? И абсолютно все вокруг общаются только на русском языке, говорит он.
Необходимо создать эстонскую языковую среду, а родители могут поддержать своих детей специальными занятиями:
1) книги на эстонском языке;
2) мультфильмы на эстонском языке;
3) передачи на эстонском языке.
Дети очень хорошо усваивают язык через увлекательные занятия и игры. Хорошим средством могут стать настольные игры на эстонском языке, различные видеоролики на интересующие ребенка темы и так далее (эстонские фильмы, мультфильмы и передачи доступны бесплатно в любое время на портале Jupiter, все ресурсы для поддержания изучения эстонского собраны здесь - прим. ред.).
Мама воспитанника детского сада из Таллинна спрашивает, проверяет ли кто-нибудь, кроме администрации школы, знание эстонского языка и наличие педагогической квалификации у учителей? Нередко можно услышать, что из-за перехода и нехватки учителей школы нанимают людей, которые владеют эстонским, но не имеют диплома учителя.
При приеме на работу нового сотрудника директор школы обязан проверить его компетентность и знание языка (ч. 12 ст. 74 Закона об основной школе и гимназии). За деятельность любого детского сада и школы отвечает также местное самоуправление, в ведении которого образовательное учреждение находится. Надзор за владением языком и наличием квалификации также осуществляет Министерство образования и науки (контакты министерства доступны здесь - прим. ред.).
Отец ребенка из Таллинна спрашивает, разработало ли министерство какие-либо методики для русскоговорящих учеников, которые начали учиться в первом классе полностью на эстонском языке. Что они из себя представляют? Где можно почитать об этом на русском языке?
Принципы языкового погружения успешно реализуются в Эстонии с 2000 года как часть методики предметно-языкового интегрированного обучения.
Существуют разные способы интегрированного предметного и языкового обучения. Сегодня опыт языкового погружения – материалы, видео и курсы – помогают всем педагогам оказывать поддержку детям, которые дома не говорят на эстонском, чтобы они смогли учиться на эстонском языке.
В ходе предметно-языкового обучения само обучение предмету переплетается с овладением языком. Использующиеся методические решения позволяют учащимся быстрее добиваться успехов в предметно-языковом развитии, потому что на всех уроках системный фокус направлен на прогресс в изучении содержания предмета, развитии языка и учебных навыков.
Предметно-языковое обучение многогранно. Все решения характеризуются интенсивностью языкового контакта, различается только момент начала погружения в иностранную языковую среду, его продолжительность и интегрированность в общую организацию учебного процесса.
В 2024 году в сеть учреждений языкового погружения входят 71 детский сад и 39 школ. Подробнее о методике можно узнать здесь.
Читатель спрашивает, составляются ли учебники на эстонском языке по разным предметам, предназначенные именно для детей переходных классов?
Специальных учебников для переходных классов нет, есть учебники языкового погружения. Многие учебные материалы также доступны на портале e-koolikott.ee. В период с 2023 по 2029 год будут разработаны учебные материалы по эстонскому языку как второму для учеников основной школы, включающие в себя адаптированные материалы для чтения.
Родитель из Таллинна спрашивает, почему в переходных классах нельзя использовать учебные материалы на русском языке?
Самое главное – создать для ребенка эстоноязычную среду. Чем больше и эффективнее она будет внедряться, тем быстрее ученик адаптируется. Метод перевода не является самым эффективным и мешает ребенку по-настоящему изучать предмет, в том числе и язык предмета на эстонском языке.
Родитель из Таллинна жалуется, что в начальной школе сразу начинают ставить оценки, не давая времени на адаптацию. Что делать, если у ребенка плохая память и он не в состоянии заучить слова? Оценка «2» никак не мотивирует.
Организация учебного процесса находится в компетенции школьного директора. Порядок оценивания указывается в школьном руководстве по оцениванию. Если вы хотите что-то изменить, обратитесь к руководству школы, к попечительскому совету, который представляет родителей.
При изменении порядка оценивания свое мнение высказывают учебный совет, попечительский совет и ученическое представительство. Обычно школам рекомендуют не начинать сразу ставить оценки в переходных классах. Однако, если это все-таки происходит, то родитель может все равно поддержать ребенка, попытавшись его мотивировать.
Мама первоклассника из Таллинна говорит, что многие дети понимают эстонский язык, но не умеют строить предложения, не владеют устной речью. Это вызывает беспокойство, потому что в русских школах нет живого эстонского языка, все говорят друг с другом на русском.
Беглая речь – это результат длительной языковой практики. Развитие языковых навыков делится на разные этапы (включая тот период, когда ребенок отмалчивается), ребенку нужно дать время пройти все эти стадии, поддерживать мотивацию, необходимую для изучения языка, и не форсировать процесс обучения языку.
Первая рекомендация для переходных классов – позвольте детям как можно больше выражать свои мысли, чтобы они научились составлять предложения. Уроки проводятся на эстонском языке, и если все занятия на уроке на эстонском, то происходит как пассивное, так и активное освоение языка.
По мнению родителя из Таллинна, в русских школах эстонский язык преподавался недостаточно хорошо. Поэтому и переход находится под угрозой. Почему эстонский язык до сих пор так плохо преподается и как это будут исправлять?
До 01.09.2023 объем уроков эстонского языка в 1-3 классах был очень маленьким, два урока в неделю. Поэтому полагаться только на уроки эстонского языка было бы слишком оптимистично. За последние 20 лет мы добились хороших результатов в классах языкового погружения, где предметное обучение по большей части ведется на эстонском.
Это принесло хорошие результаты и дает уверенность в том, что переход на эстонский язык обучения принесет хорошие и даже лучшие результаты. В первую очередь из-за того, что объем предметов на эстонском стал еще больше. Хорошие результаты показываются по всем предметам, не только по эстонскому языку.
Масса полезной информации о переходе на эстонский язык обучения собрана также на сайте Министерства образования и науки здесь.
Жительница Таллинна боится, что теперь очень много внимания будет уделяться только эстонскому языку и дети не смогут освоить другие языки. При этом эстоноязычные дети учатся на родном языке и могут спокойно учить иностранные. Это создает неравные возможности в условиях открытого мира и, по мнению читателя, ставит под угрозу будущее молодежи.
Знание эстонского языка дает молодым людям возможность получить образование и стать активными гражданами в будущем. Количество уроков иностранных языков не уменьшалось, и сегодня, например, результаты по английскому языку в конце девятого класса очень хорошие.
Число уроков эстонского языка не увеличивается за счет уроков иностранных языков. Изучение каждого языка способствует изучению следующего и развитию родного языка. Поэтому русскоязычный ученик, который теперь больше учится на эстонском, наверняка лучше освоит и следующий иностранный язык.
Родитель ученика четвертого класса из Таллинна говорит, что ознакомился с учебником для четвертого класса на эстонском языке. Это учебник для тех, кто достаточно хорошо владеет эстонским языком. Но как можно получать знания, если ты не понимаешь предмета из-за плохого знания языка?
Современный учитель не учит по одному учебнику от корки до корки. Учитель выбирает разные материалы из разных источников. Учитель исходит из потребностей своих учеников, из того, какие методы лучше всего в конкретный момент помогут усвоить информацию по конкретной теме.
Для учителя, который преподает в классах с детьми с неродным эстонским, важно владеть методикой интегрированного предметно-языкового обучения, которая переплетает язык с предметом.
Родитель из Силламяэ спрашивает, могло бы государство или местное самоуправление оказывать финансовую поддержку родителям, которые вынуждены отправлять своего ребенка к частному репетитору, чтобы он мог учиться на эстонском языке? Это дорого: 20-40 евро за урок.
Языковое развитие ребенка следует оговорить со школой и серьезно оценить потребность в репетиторе. Поскольку переход начинается довольно рано, то установленную государством цель, то есть уровень владения языком на B2, можно достичь к концу основной школы.
Задача школы – создать эстоноязычную среду и поддержать ученика в изучении эстонского языка. Вместо репетитора ученику можно было бы найти какого-нибудь эстоноязычного друга, предложить ему дома посмотреть, например, детские передачи на эстонском языке.
Читатель обеспокоен. Из Тарту в маленький город приезжает эстоноязычный учитель. Проводит урок на эстонском и уезжает до следующего урока, не проверив, понял ли кто-нибудь хоть что-то. Как вы к такому относитесь?
Не зная конкретных фактов, трудно что-то сказать. При планировании занятий учитель должен обязательно исходить из зоны ближайшего развития ребенка. Для того чтобы учитель смог оценить следующий возможный уровень ребенка, нужно знать, на каком уровне он находится сейчас.