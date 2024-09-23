США не будут размещать свои военные базы в Финляндии

Посол США в Финляндии с 2022 года Дуглас Хики рассказал журналистам финского издания Ilta-Sanomat, что в данный момент нет необходимости размещения в новой стране НАТО постоянных американских военных баз.

«Я не вижу [причин] появления в Финляндии постоянных американских военных баз. Но впереди совместные учения. Наши солдаты будут учиться у вас: война в северных условиях сильно отличается от войны в пустыне. И ваши солдаты будут учиться у нас. Поэтому я считаю это очень важным. Это укрепляет обороноспособность всех», - сказал Хики в интервью накануне своего возвращения в США.

Дуглас Хики, который в качестве посла в том числе работал над заключением Хельсинки и Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, напомнил слова президента Финляндии Александера Стубба о том, что Финляндия является не потребителем обороны, а ее производителем.

«И именно поэтому решение Финляндии было так важно для НАТО. Это делает НАТО сильнее, а когда НАТО становится сильнее, мир становится безопаснее», - отметил Хики.

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Посол США добавил, что лично он не волновался за безопасность Финляндии после принятия политического решения о вхождении страны в НАТО.

«Я сам не волновался. Мне было ясно, что Финляндия имеет все возможности защитить себя. Я не беспокоился, что Россия нападет на Финляндию - вероятно, это будет последнее место, куда Россия придет. Но некоторые люди были обеспокоены. Был период между подачей заявки на членство в НАТО и началом членства, потребовалось время... в этот период было явное беспокойство», - вспоминает Дуглас Хики.

Хики досрочно покидает пост после США в Финляндии, поскольку станет советником кампании кандидата в президенты от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис.