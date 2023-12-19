МИД России угрожает Финляндии военным ответом после оборонной сделки Хельсинки и Вашингтона

Мария Захарова резко критикует решение Финляндии заключить соглашение об оборонном сотрудничестве с США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет необходимые меры для противодействия «агрессивным решениям Финляндии». Очередной намек на возможность военного ответа РФ после решений правительства Финляндии прозвучал после того, как финская делегация посетила Вашингтон, где подписала соглашение об оборонном сотрудничестве.
«19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и примет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников. Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», - цитирует во вторник Захарову сайт российского МИД.
Захарова напоминает, что соглашение Финляндии с США в том числе регламентирует вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования финских военных баз и складирования вооружений.
«Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля», - утверждает Мария Захарова.
Комментариев от МИД Финляндии на эти заявление Москвы пока не поступало.
По ядерной проблематике ранее неоднократно высказывался президент Финляндии Сали Ниинистё, что Rus.Postimees подробно анализировал в интервью с профессором Марку Кангаспуро, директором Александровского института Хельсинского Университета.
18 декабря в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном встречались главы МИД и военного ведомства Финляндии.
Соглашение «существенно расширяет нашу способность» действовать сообща в любых ситуациях, подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
О том, что переговоры Хельсинки и Вашингтона по этой военной сделке завершены, Rus.Postimees сообщал в начале ноября.
Согласно соглашению, американские солдаты могут въезжать и находиться в Финляндии совершенно свободно. Им не нужен паспорт или виза.
«В соглашении также рассматривается вопрос о том, как на финской земле будут рассматриваться дела о возможных преступлениях, совершенных американскими военнослужащими, и может ли здесь применяться смертная казнь», - уточняли финские СМИ в начале декабря.
Ранее на военные ответы Москвы после решений правительства Петтери Орпо намекал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тогда речь шла о недовольстве Москвы решением отправить на помощь финским пограничникам коллег из других стран ЕС.
Эксперты опрошенные Rus.Postimees допускали, что недавний миграционный кризис на российско-финской границе мог быть «персональным приветом» России в адрес финского правительства за решение о вступлении страны в НАТО.