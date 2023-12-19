МИД России угрожает Финляндии военным ответом после оборонной сделки Хельсинки и Вашингтона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет необходимые меры для противодействия «агрессивным решениям Финляндии». Очередной намек на возможность военного ответа РФ после решений правительства Финляндии прозвучал после того, как финская делегация посетила Вашингтон, где подписала соглашение об оборонном сотрудничестве.

«19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и примет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников. Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», - цитирует во вторник Захарову сайт российского МИД.

Захарова напоминает, что соглашение Финляндии с США в том числе регламентирует вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования финских военных баз и складирования вооружений.

«Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля», - утверждает Мария Захарова.

Комментариев от МИД Финляндии на эти заявление Москвы пока не поступало.