Солдаты США смогут работать в Финляндии без документов

18 декабря 2023 года в Вашингтоне будет подписано важное соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и Соединенными Штатами, сообщает Helsingin Sanomat. Документ будет подписан и на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен и госсекретарем Энтони Блинкеном, и на уровне министров обороны.

«Соглашение будет обнародовано еще до его подписания», - сообщил финским журналистам заместитель главы политического департамента Министерства иностранных дел Микаэль Антелл, подтвердив встречу в Вашингтоне 18 декабря.

Rus.Postimees ранее сообщал, что Хельсинки и Вашингтон завершили переговоры об оборонном сотрудничестве, которое, в том числе, упрощает использование вооруженными силами США территории Финляндии.

Helsingin Sanomat подтверждает, что соглашение DCA касается таких практических вопросов, как ввод войск, заблаговременное хранение материальных средств и налогообложение.

«В соглашении также рассматривается вопрос о том, как на финской земле будут рассматриваться дела о возможных преступлениях, совершенных американскими военнослужащими, и может ли здесь применяться смертная казнь», - уточняет издание.

Согласно соглашению, американские солдаты могут въезжать и находиться в Финляндии совершенно свободно. Им не нужен паспорт или виза. Гражданским работникам, которые приедут вместе с ними, потребуется и паспорт, и военный билет, пишет HS.

Журналисты напоминают, что аналогичное соглашение между США и Швецией, которая еще не завершила процедуру вступления в НАТО, так же будет подписано до конца года. Аналогичная сделка готовится и с Данией. Подобные соглашения Соединенные Штаты заключили уже более чем с двадцатью странами. В том числе с Норвегией, Эстонией, Латвией и Литвой.

Еще до полномасштабного военного вторжения России в Украину Финляндия заключила контракт на покупку крупной партии американских истребителей. В начале ноября стало известно, что Израиль продаст Финляндии систему ПВО «Праща Давида».

Новости о завершении переговоров Хельсинки и Вашингтона по оборонному сотрудничеству совпали с миграционным кризисом на финско-российской границе, который привел к закрытию погранпереходов. После этого Кремль намекнул на военный ответ.