Финляндия согласовала с США военное использование своей территории

31 октября в Хельсинки прошел последний раунд переговоров по заключению нового Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA - Defence Cooperation Agreement) между Финляндией и США.

«Переговоры проходили в духе сотрудничества. Теперь этот проект соглашения перейдет в политический процесс», - цитирует сайт МИД Финляндии главного переговорщика от Хельсинки Микаэля Антелла, заместителя генерального директора министерства иностранных дел.

Содержание сделки пока не раскрывается. Текст соглашения станет публичным после подписания, а в силу оно вступает после утверждения парламентом. Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что цель соглашения - предоставить Вооруженным силам США больше возможностей по использованию финской территории, что позволит дольше, чем во время обычных военных учений, присутствовать в согласованных районах.



Эти переговоры Финляндия начала с США еще в августе 2022 года, то есть еще до формального вступления в НАТО. В переговорах участвовал лично президент Саули Ниинистё, а парламент «регулярно получал отчеты о ходе и содержании переговоров».

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Сайли Ниинистё Фото: IMAGO/Markku Ulander

МИД Финляндии называет США «одним из важнейших союзников», а заключение соглашения об оборонном сотрудничестве - «одной из задач, поставленных в программе правительства премьер-министра Петтери Орпо». Официально в качестве целей Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA) сейчас обозначено «уточнение рамок сотрудничества с важным союзником», что «позволит сторонам углублять взаимодействие во всех ситуациях, связанных с безопасностью».

«Таким образом, DCA укрепит безопасность Финляндии и как члена НАТО», - сказано в пресс-релизе финского МИД.

Финляндия завершила процедуры вступления в НАТО весной 2023 года, но еще до начала полномасштабного военного вторжения российской армии в Украину Хельсинки закупил в США крупную партию истребителей. В апреле стало известно, что для использования войсками НАТО может быть переоборудован финский аэродром Каухава в 400 километрах от Таллинна.