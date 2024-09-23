Страховое исследование Seesam показывает: независимо от пола и возраста, важнейшими элементами пакета медицинского страхования работодателя люди считают стоматологические услуги и их максимальную компенсацию, а почти каждый работник в возрасте 18–24 лет видит потребность в повышении лимита на психологическое консультирование.
54% работников не считают достаточным предлагаемый работодателем пакет медицинского страхования
Определяющее значение в предлагаемом работодателем мотивационном пакете обрело медицинское страхование, наличие которого работники ставят даже выше возмещения расходов на занятия спортом и пониженной трудовой нагрузки. Если в сложные времена работодатели склонны сокращать льготы работников, то число компаний, заключивших договор медицинского страхования, растет независимо от экономической ситуации.
«Если к концу 2020 года, когда на рынок вышел продукт медицинского страхования, в портфеле продукции Seesam было 930 застрахованных, то четыре года спустя их количество уже превысило 7000 человек. О непрерывном росте сообщают и другие страховые общества. Среднемесячная сумма возмещения ущерба у нас не превышает 1600 евро, однако крупнейшие компенсации достигают 5000. Крупнейшая выплата за этот год также составляет около 5000 евро, причина - возмещение расходов на операцию и платы за койко-дни», - рассказала о статистике медицинского страхования продукт-менеджер по медицинскому страхованию Seesam Марит Рааг.
Сначала - зубы, потом - душевное здоровье
Недавнее исследование Seesam показывает, что больше всего в прошлом году застрахованные работники пользовались услугами семейного врача и врачей-специалистов, а также лечили за счет работодателя зубы и ходили на вакцинацию.
«Хотя исследование говорит о том, что почти каждый третий житель Эстонии считает причиной рабочего стресса проблемы с душевным здоровьем, услугой психологического консультирования воспользовалось всего семь процентов опрошенных застрахованных. При этом с психическими проблемами гораздо чаще обращались к специалисту женщины и работники 18–24 лет», - сказала Рааг.
По словам страховщика, очень многие работодатели осознают проблемы, связанные с душевным здоровьем, и ограниченную доступность помощи из-за длинных очередей и высоких цен, иными словами, сегодня в Seesam почти не оформляют пакетов, куда не входили бы услуги психолога.
«Если молодой человек чувствует, что его жизнь зашла в тупик, или хочет побеседовать с кем-то на наболевшую тему, он с радостью и без всякого ложного стыда пойдет к специалисту. Забота о душевном здоровье сопоставима для них с тренировками и заботой о здоровье физическом. Люди постарше, особенно мужчины, считают, однако, что смогут решить проблемы сами», - констатировала Рааг.
Мужчины хотят на медосмотр, женщины - новые очки
Участников исследования расспросили и об удовлетворенности выбранным работодателем пакетом медицинского страхования. Больше половины опрошенных выразило неудовлетворенность. 41% респондентов хотели бы, чтобы в их пакет входили и услуги дантиста, почти столько же сочли компенсацию стоматологических услуг слишком низкой. А целых 38% респондентов в возрасте 18–24 лет посчитали недостаточным лимит на психологическое консультирование.
«Хотя эстонских мужчин непрерывно корят за то, что они не заботятся о здоровье и редко ходят к врачу, именно мужчины просили повысить лимиты на профилактический медосмотр, а также в сравнении с женщинами придавали большую важность наличию в пакете страхования услуг дантиста. Женщины же хотели получить за счет работодателя новые очки и просили повысить компенсацию на лечение зубов», - упомянула Рааг, порекомендовав работодателям перед составлением пакета страхования расспросить работников об их пожеланиях и подбирать защиту исходя из этого.
В ходе исследования были опрошены и работники, работодатель которых пока не предлагает медицинского страхования. Каждый второй из десяти хотел бы сходить к стоматологу, 38% - на восстановительную терапию, а 33% - на профилактический медосмотр.