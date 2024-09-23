54% работников не считают достаточным предлагаемый работодателем пакет медицинского страхования

По словам страховщика, очень многие работодатели осознают проблемы, связанные с душевным здоровьем, и ограниченную доступность помощи из-за длинных очередей и высоких цен, иными словами, сегодня в Seesam почти не оформляют пакетов, куда не входили бы услуги психолога.

«Если молодой человек чувствует, что его жизнь зашла в тупик, или хочет побеседовать с кем-то на наболевшую тему, он с радостью и без всякого ложного стыда пойдет к специалисту. Забота о душевном здоровье сопоставима для них с тренировками и заботой о здоровье физическом. Люди постарше, особенно мужчины, считают, однако, что смогут решить проблемы сами», - констатировала Рааг.

Мужчины хотят на медосмотр, женщины - новые очки

Участников исследования расспросили и об удовлетворенности выбранным работодателем пакетом медицинского страхования. Больше половины опрошенных выразило неудовлетворенность. 41% респондентов хотели бы, чтобы в их пакет входили и услуги дантиста, почти столько же сочли компенсацию стоматологических услуг слишком низкой. А целых 38% респондентов в возрасте 18–24 лет посчитали недостаточным лимит на психологическое консультирование.

«Хотя эстонских мужчин непрерывно корят за то, что они не заботятся о здоровье и редко ходят к врачу, именно мужчины просили повысить лимиты на профилактический медосмотр, а также в сравнении с женщинами придавали большую важность наличию в пакете страхования услуг дантиста. Женщины же хотели получить за счет работодателя новые очки и просили повысить компенсацию на лечение зубов», - упомянула Рааг, порекомендовав работодателям перед составлением пакета страхования расспросить работников об их пожеланиях и подбирать защиту исходя из этого.

В ходе исследования были опрошены и работники, работодатель которых пока не предлагает медицинского страхования. Каждый второй из десяти хотел бы сходить к стоматологу, 38% - на восстановительную терапию, а 33% - на профилактический медосмотр.