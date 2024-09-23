В Латвии мошенники пытаются нажиться на трагической аварии, унесшей жизни четырех подростков

По словам пресс-секретаря полиции Зане Ваксане, мошенники запустили несколько кампаний по сбору денег, якобы для помощи семьям погибших. На самом деле все собранные средства переводятся на иностранные банковские счета, сообщает агентство LETA.

Полиция подчеркивает, что если родственники или друзья жертв действительно собирают пожертвования, это нужно делать только через проверенные и официальные платформы или банковские счета, которые принадлежат непосредственно семьям.

Авария произошла в ночь на четверг на прошлой неделе. Машина потеряла управление на дороге Цесвайне-Велена в районе Лизумс и врезалась в дерево. В результате погибли четыре подростка: водитель 2007 года рождения и три пассажира, родившиеся в 2006, 2007 и 2010 годах. Еще одного пассажира, 2007 года рождения, госпитализировали.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.

Это одно из самых трагических происшествий с участием молодежи в Латвии за последние годы.