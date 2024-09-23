Павел Дуров заявил, что Telegram впредь будет выдавать властям данные пользователей

В понедельник 23 сентября владелец Telegram сообщил, что его мессенджер впредь будет сотрудничать с правоохранительными органами. Конкретные страны, которые проявляют интерес к данным пользователей мессенджера, Дуров не назвал.

«Мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Для доверчивой молодежи Дуров давно стал иконой борьбы за цифровые свободы. Но, как всегда, не все так однозначно. На фото одна из акций протеста в РФ до того, как все митинги были запрещены под предлогом короновирусных ограничений, что не отменено до сих пор. Фото: AFP / Scanpix

Решение владелец популярного мессенджера объяснил готовностью Telegram «удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram».

В том же сообщении Дуров утверждает, что «за последние несколько недель специальная команда модераторов, использующая ИИ, сделала поиск в Telegram намного безопаснее».

«Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, больше недоступен. Если вам все же удалось найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport», - пишет Дуров.

Массовое использование этого мессенджера преступниками создатель российской соцсети «ВКонтакте», на базе которой и был сделан Telegram, объяснил особенностью мессенджера.

«Поиск в Telegram более мощный, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. К сожалению, эта функция была использована людьми, которые нарушили наши Условия обслуживания для продажи незаконных товаров», - утверждает Дуров.