Владелец Telegram спустя месяц после громкого задержания во Франции подтвердил, что мессенджер впредь будет выдавать данные пользователей «в ответ на обоснованные юридические запросы». До сих пор Павел Дуров позиционировал себя как владельца площадки, которая не подчиняется требованиям раскрытия тайны переписки.
Павел Дуров заявил, что Telegram впредь будет выдавать властям данные пользователей
В понедельник 23 сентября владелец Telegram сообщил, что его мессенджер впредь будет сотрудничать с правоохранительными органами. Конкретные страны, которые проявляют интерес к данным пользователей мессенджера, Дуров не назвал.
«Мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Решение владелец популярного мессенджера объяснил готовностью Telegram «удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram».
В том же сообщении Дуров утверждает, что «за последние несколько недель специальная команда модераторов, использующая ИИ, сделала поиск в Telegram намного безопаснее».
«Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, больше недоступен. Если вам все же удалось найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport», - пишет Дуров.
Массовое использование этого мессенджера преступниками создатель российской соцсети «ВКонтакте», на базе которой и был сделан Telegram, объяснил особенностью мессенджера.
«Поиск в Telegram более мощный, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. К сожалению, эта функция была использована людьми, которые нарушили наши Условия обслуживания для продажи незаконных товаров», - утверждает Дуров.
Павел Дуров был задержан в конце августа в Париже. СМИ сообщали о целом пакете преступлений в рамках расследования которых у правоохранительных органов Франции возникли вопросы к россиянину. Через несколько дней Дуров был отпущен под надзор.
Задержание Дурова вызвало бурную дискуссию в среде российских пропагандистов и тех, кто занимает в РФ места политиков. Эксперты объясняли это рисками утраты их анонимности. Кроме того, Telegram активно используется российской армией в ее агрессивной войны с Украиной.
Через несколько дней после освобождения Дурова из под стражи французская пресса сообщала, что Telegram начал сотрудничать со спецслужбами Франции.
Неочевидные на Западе страницы из биографии Павла Дурова Rus.Postimees напомнил в интервью его бывший партнер, экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг.
В конце прошлой недели стало известно, что Украинские власти запретили чиновникам и военным пользоваться мессенджером Telegram на рабочих устройствах. Аргументация решения опирается на национальную безопасность. Судя по комментариям официальных лиц, ограничения коснутся только служебных переговоров между сотрудниками государственных структур: на личные телефоны или телеграм-каналы официальных структур они не распространяются.