Советник МВД Ринго Рингвеэ: разрыв связи с Московским патриархатом зависит от желания руководства ЭПЦ МП

Осведомлены о реальных возможностях в пределах канонического права и в Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), и в самой ЭПЦ МП. В Министерстве внутренних дел также знают об этих вариантах.

Единственный путь для церкви Московского патриархата здесь - отмежеваться от материнской церкви в России. С этой целью ЭАПЦ предложила решение, одобренное Вселенским Патриархом Константинополя.

Советник по делам религии МВД Ринго Рингвеэ. Фото: Repro

На прошлой неделе представители церквей-членов Эстонского совета церквей единогласно приветствовали начало диалога между ЭАПЦ и ЭПЦ МП для достижения согласованного решения. ЭАПЦ МП также является членом Эстонского совета церквей. Теперь этой церкви просто нужно начать действовать.

Конечно, ЭПЦ МП также может предпринять шаги для прекращения связей с Москвой, особенно в ситуации, когда ЭАПЦ предложила решение, которое помогло бы ЭПЦ МП и ее приходам не утратить каноническую связь с более широким православным миром.

Журналист утверждает, ссылаясь в качестве примера на префекта Департамента полиции, который не может выйти из состава Департамента, что местная церковь также не может выйти из Московского патриархата (в мнении сказано, что она не может выйти без согласия патриарха Московского отпустить или Вселенского патриарха Варфоломея принять ее - прим.ред.).

Да, часть государственного учреждения не может отделиться, но церковь может. Церковь, зарегистрированная в Эстонии, может отделиться и выбрать новые связи, если захочет.

Государство поощряло это и готово в дальнейшем оказывать полную поддержку церкви в этом процессе, особенно в ситуации, когда Константинополь также протянул руку помощи. Теперь достаточно только решения и действия руководства ЭПЦ МП.