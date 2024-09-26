Разрыв отношений с Москвой является исключительно вопросом желания руководителей Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). В статье-мнении «Вопрос Эстонской православной церкви можно решить, но не пустыми требованиями министерства» журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо критикует МВД и говорит, что «священникам нужны приемлемые для них выборы, а не светские фантазии, тогда они будут более открыты для сотрудничества». Хотя журналист углубился в тему и тщательно ее исследовал, я считаю важным добавить пару аспектов, - пишет советник министерства по делам религии Ринго Рингвеэ.
Советник МВД Ринго Рингвеэ: разрыв связи с Московским патриархатом зависит от желания руководства ЭПЦ МП
Советник МВД по вопросам религии Министерства внутренних дел Ринго Рингвеэ ответил на опубликованное 16 сентября мнение о действиях МВД в отношении МПЦ МП.
Тема сложная для светских людей в странах Северной Европы и, безусловно, заслуживает пояснений, поскольку вопрос касается влияния Москвы и, тем самым, безопасности Эстонии.
Хотя может показаться, что требования министерства прокомментировать высказывания [Патриарха Московского и всея Руси] Кирилла - это единственное, хоть и необходимое действие, но это не так. Ведущая в Эстонии деятельность церковь должна разъяснять свои убеждения и свою позицию.
Прежде всего это ее обязанность перед обществом. Почему ЭПЦ МП продолжает ассоциироваться с такой материнской церковью, руководство которой ведет себя враждебно по отношению к Эстонии?
Агрессивная война против Украины продолжается уже два года. Патриарх Московский Кирилл благословил ее, хвалил [президента РФ Владимира] Путина и российские вооруженные силы и приказал делать то же самое подчиняющимся ему - то есть всем прихожанам церквей Московского патриархата.
Согласно канонической связи духовенство и верующие, подчиненные патриарху в Эстонии, также должны молиться за успех Кирилла, Путина и так называемой «священной войны».
Возникают вопросы, действительно ли руководство церкви здесь согласно со всеми заявлениями Кирилла и не хочет выходить из-под власти такого жестокого патриарха? У Министерства внутренних дел есть специалисты по каноническому праву, хотя журналист задает этот вопрос.
Осведомлены о реальных возможностях в пределах канонического права и в Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), и в самой ЭПЦ МП. В Министерстве внутренних дел также знают об этих вариантах.
Единственный путь для церкви Московского патриархата здесь - отмежеваться от материнской церкви в России. С этой целью ЭАПЦ предложила решение, одобренное Вселенским Патриархом Константинополя.
На прошлой неделе представители церквей-членов Эстонского совета церквей единогласно приветствовали начало диалога между ЭАПЦ и ЭПЦ МП для достижения согласованного решения. ЭАПЦ МП также является членом Эстонского совета церквей. Теперь этой церкви просто нужно начать действовать.
Конечно, ЭПЦ МП также может предпринять шаги для прекращения связей с Москвой, особенно в ситуации, когда ЭАПЦ предложила решение, которое помогло бы ЭПЦ МП и ее приходам не утратить каноническую связь с более широким православным миром.
Журналист утверждает, ссылаясь в качестве примера на префекта Департамента полиции, который не может выйти из состава Департамента, что местная церковь также не может выйти из Московского патриархата (в мнении сказано, что она не может выйти без согласия патриарха Московского отпустить или Вселенского патриарха Варфоломея принять ее - прим.ред.).
Да, часть государственного учреждения не может отделиться, но церковь может. Церковь, зарегистрированная в Эстонии, может отделиться и выбрать новые связи, если захочет.
Государство поощряло это и готово в дальнейшем оказывать полную поддержку церкви в этом процессе, особенно в ситуации, когда Константинополь также протянул руку помощи. Теперь достаточно только решения и действия руководства ЭПЦ МП.