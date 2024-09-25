Департамент транспорта приостановил прием экзаменов по теории

«На сегодняшний день мы пересмотрели около 400 вопросов и поняли, что около 5% из них могут быть двусмысленно или сложно сформулированы, - отметил директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе. - Полученная обратная связь для нас важна, и мы принимаем ее во внимание, поэтому проводим еще одну тщательную проверку».

Йессе добавил, что на время проверки экзамены будут приостановлены на два дня, а сдача теоретических экзаменов возобновится 30 сентября.

Клиенты, чьи теоретические экзамены отменены 26 и 27 сентября, получат персональные уведомления.

В своем пресс-релизе Департамент транспорта отметил, что по итогам тендера они получили 1200 вопросов для теоретического экзамена с вариантами ответов, подготовленных экспертами (PhD Юри Эсс, OÜ Teooria, Виталий Нестер). На этапе предварительной проверки сразу было исключено около сотни вопросов, а на сегодняшний день исключены еще около 20 вопросов.

В понедельник выяснилось, что новый экзамен по правилам дорожного движения смогли сдать лишь 10% экзаменуемых. 23 сентября Rus.Postimees написала в своей статье, что основной проблемой новых вопросов является их слабое соответствие реальным дорожным ситуациям.

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Союз автошкол считает вопросы экзамена, составленные Департаментом транспорта, некорректными и требует увольнения некомпетентных чиновников, однако Департамент заверил, что вопросы соответствуют законодательным актам.